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Шавкат Мирзиёев в Термезе

Руководители "закостенели": кого раскритиковал Шавкат Мирзиёев

Пресс-служба
Политика
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19 0 0

Президент Узбекистана отметил, что темпы роста области все еще не соответствуют ее реальному потенциалу.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Термезе проходит совещание актива Сурхандарьи с участием хокимов области и районов, руководителей секторов, ответственных лиц сфер и отраслей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев в Термезе
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев в Термезе

В начале своего выступления Шавкат Мирзиёев дал критическую оценку ситуации в регионах.

"Цель и содержание нашей политики обычны: кто трудится, тот получает отрадную жизнь. Государство обязано создать такие условия, при которых человеку свободно работается. С этой целью принимаются акты, определяются приоритеты. Но в нижнем звене мало руководителей, которые способны их выполнять. Создали ли мы школу подготовки хокимов? Нет положительного ответа на этот вопрос. Руководители сфер и отраслей "закостенели", - сказал президент республики.

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"Причина нашего вот уже третьего за текущий год приезда в область - показать всем руководителям на примере Сурхандарьи, как выявлять и полностью задействовать приоритетные направления и точки роста для ускоренного развития регионов, учитывая их особенности и возможности", - добавил Шавкат Мирзиёев.

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Всем министрам, руководителям сфер и отраслей поручено подготовить и представить хокимияту области конкретные предложения по развитию региона до конца года и в следующем году.

Напомним, вчера президент республики прибыл в Сурхандарьинскую область и по традиции начал поездку с посещения мавзолея Хакима Термизи.

Теги:
совещание, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Термез, Узбекистан, Узбекистан



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