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Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

© Sputnik / Саид Царнаев
Политика
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Sputnik Узбекистан

Республика может обеспечить безопасность страны, для чего в ней подготовлены спецподразделения, заявил глава Чечни.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что регион готов дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.

"Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище — это еще неизвестно", — заявил он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам политика, Чечня может обеспечить безопасность России, для чего в республике подготовлены спецподразделения. Он также выразил мнение, что войска РФ способны "навести порядок" в Сирии.

"Других вариантов нет, Путин своих не бросает. А Сирия - наше союзное государство", — заявил Кадыров.

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Российские военные присутствуют в Арабской Республике по просьбе ее президента Башара Асада с 2015 года, помогая бороться с террористами.

Девятого октября свою операцию против курдов на севере Сирии начала Анкара. Это привело к изменениям в расстановке сил в регионе и повысило риски миграции боевиков.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.

Теги:
Чеченская республика, Россия, кладбище, Террористы, Сирия, Рамзан Кадыров



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