Президент поручил частному сектору построить 4 тысячи домов для населения

Будут приняты необходимые меры по недопущению роста цен на жилье и обеспечению его доступности. Так, начиная с 2020 года 16 тысячам семьям из бюджета будут выделены субсидии на внесение начального взноса и оплату процентов по кредитам.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения населения жильем и развития ипотечного рынка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По расчетам, чтобы полностью удовлетворить потребности населения в жилье необходимо ежегодно строить 145 тысяч квартир. На это требуется почти 27 триллионов сумов, что составляет более 23 процентов государственного бюджета.

Естественно, выделение значительной части государственного бюджета на одну лишь жилищную сферу нецелесообразно. Более того, без участия частного сектора государству сложно полностью обеспечить потребность населения в жилье. В связи с этим обсуждены вопросы поэтапного внедрения рыночных механизмов в систему ипотечного кредитования, повышения роли частного сектора в жилищном строительстве.

Новая система предусматривает порядок, в соответствии с которым возведение многоэтажного жилья будет осуществляться субъектами предпринимательства. Государством будет выделяться земля, а также средства банкам для ипотечных кредитов.

Будут приняты необходимые меры по недопущению роста цен на жилье и обеспечению его доступности. Так, начиная с 2020 года 16 тысячам семьям из бюджета будут выделены субсидии на внесение начального взноса и оплату процентов по кредитам.

Посредством субсидий заемщикам будут покрываться 10 процентов начального взноса, а также проценты по кредитам в части, превышающей 12 процентов в городе Ташкенте и 10 процентов в остальных городах. Эта новая система будет внедрена в качестве эксперимента в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. В остальных регионах сохранится действующая система, она будет конкурировать с новой.

На совещании подвернуто критике отсутствие четких критериев отбора реально нуждающихся в жилье семей, наличие злоупотреблений в этой процедуре.

Ответственным лицам поручено разработать прозрачные критерии отбора малообеспеченных семей, формирования постоянных рабочих комиссий в районных (городских) отделах Министерства экономики и промышленности.

В состав комиссий должны входить представители банков, финансовых, налоговых, махаллинских и других ведомств, вопрос выделения домов должен решаться с широким общественным обсуждением, отмечалось на совещании.

Отдельное внимание уделено реформированию жилищного строительства в сельской местности. Чтобы и в этой сфере были конкуренция и, как следствие, качество, функция заказчика будет поэтапно передана от инжиниринговой компании "Кишлок курилиш инвест" частному сектору.

В 2020 году 8 тысяч из 12 тысяч домов будут построены по действующему порядку, остальные 4 тысячи – частным сектором.

Министерству финансов, Министерству экономики и промышленности поручено разработать новый порядок строительства жилья частным сектором.

Отмечена необходимость широкого использования инновационных строительных материалов для снижения стоимости и повышения качества жилья.

К примеру, использование газобетона и пенобетона вместо кирпича позволит восьмикратно снизить расход газа при производстве и пятикратно увеличить теплоемкость.

По обсужденным на совещании вопросам заслушана информация ответственных лиц и определены приоритетные задачи на перспективу.