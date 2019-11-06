Главы погранведомств стран СНГ и Афганистана соберутся в Узбекистане

За прошедший год динамика, связанная с террористическими угрозами, серьезных изменений не претерпела.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Пятое региональное совещание руководителей пограничных ведомств стран Центральной Азии, России и Афганистана состоится в марте 2020 года в Узбекистане, сообщил журналистам в среду председатель Координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран (СКПВ) СНГ генерал-полковник Александр Манилов, пишет РИА Новости.

Манилов возглавил делегацию СКПВ на седьмой научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), которая открылась в среду в Ташкенте.

"Пятое региональное совещание на территории Узбекистана состоится в марте 2020 года с участием руководителей пограничных ведомств стран СНГ Центральноазиатского региона. Также планируется пригласить туда представителей пограничных ведомств Афганистана", - сказал Манилов в кулуарах конференции. Предыдущее совещание состоялось в феврале 2019-го в Душанбе.

Он отметил, что за прошедший год динамика, связанная с террористическими угрозами, серьезных изменений не претерпела.

"Наоборот, есть элементы, которые вызывают опасения, особенно на афганском направлении", - отметил представитель СКПВ.

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Манилов сообщил, что на совещание также планируется пригласить представителей Минобороны и Министерства безопасности Афганистана.

"Чтобы совместно обсудить складывающуюся ситуацию и эти меры, которые предпринимаются с той стороны и, соответственно, с нашей стороны. Есть надежда на то, что совместно эти меры приведут к положительному результату", - сообщил представитель СКПВ.

Также он рассказал, что афганская проблематика также будет рассмотрена в апреле 2020 года в Армении на очередном заседании СКПВ СНГ.

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"Большая группа (боевиков) оседает на именно в северных провинциях Афганистана. Это несет угрозу, соответственно, странам СНГ. И на таджикском направлении, туркменском направлении и узбекском направлении", - добавил Манилов.

Напомним, в Ташкенте проходит седьмая научно-практическая конференция РАТС ШОС.