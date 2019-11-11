Узбекистан выиграл в США слушания о нарушении прав трудящихся

В решении о закрытии процедуры пересмотра приняты во внимание важные шаги, которые Узбекистан предпринял для улучшения правового режима по защите интеллектуальной собственности.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Офис Торгового представителя при Исполнительном аппарате президента США (USTR) анонсировал свое решение о прекращении практики слушаний, в которых рассматривался вопрос применимости Генеральной системы преференций (ГСП) в отношении Узбекистана, сообщает МИД.

"По итогам рассмотрения доводов сторон и представленных материалов, Офис Торгового представителя США принял решение сохранить применение в отношении Узбекистана режима беспошлинной торговли и закрыть слушания по вопросу интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

В комментариях USTR отмечается что, в решении о закрытии процедуры пересмотра приняты во внимание важные шаги, которые Узбекистан предпринял для улучшения правового режима по защите интеллектуальной собственности, в том числе присоединение Узбекистана к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от 1971 года, договорам ВОИС по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам от 1996 года.

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Представители Офиса выражают надежду на последующую имплементацию указанных конвенций и выработку эффективных механизмов защиты авторских прав.

Представители администрации Президента США также признают возросшее политическое внимание на самом высоком уровне к вопросам защиты авторских прав, включая поддержку и содействие Узбекистана в создании Рабочей группы по Центральной Азии в сфере интеллектуальной собственности в ходе заседания Совета Рамочного соглашения по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и США, состоявшегося в Ташкенте в октябре 2018 года.

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"Мы считаем, что эти позитивные изменения представляют собой критический поворотный момент в отношении защиты и обеспечения соблюдения прав на интеллектуальную собственность в Узбекистане. Мы хотели бы продолжить работу с Узбекистаном, с тем чтобы, опираясь на эти позитивные шаги, поддерживать усилия, которые в конечном итоге улучшат инвестиционный климат в Узбекистане", - отмечают в Офисе Торгового представителя США.

Напомним, что в ноябре 2018 года посольство Узбекистана в США приняло участие на слушаниях, инициированных Офисом торгового представителя США по петициям двух неправительственных организаций "Международного форума за права трудящихся" (ILRF) и "Международного альянса интеллектуальной собственности" (IIPA). В петициях, со ссылкой на нарушения прав трудящихся и отсутствие адекватной защиты прав интеллектуальной собственности, требовалось прекращение применения в отношении Узбекистана режима ГСП.

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Генеральная система преференций – режим беспошлинного ввоза товаров на территорию США, устанавливаемый в соответствии с Законом о торговле 1974 года в отношении импорта из развивающихся стран. Узбекистану был предоставлен статус бенефициара ГСП (право на беспошлинные поставки в США) в августе 1994 года.