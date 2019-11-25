Крым намерен созвать международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступило общественное представительство Крыма в Брюсселе — Международная ассоциация "Таврида". Заседания предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Крым намерен созвать международный общественный трибунал по провокации, которую год назад устроили украинские военные в Керченском проливе. Об этом сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По его словам, трибунал, который станет "особым квазисудебным процессом", планируется провести весной 2020 года. Уже идет отбор кандидатур из числа видных общественных деятелей для участия в работе трибунала.

Инициатором процесса выступило общественное представительство Крыма в Брюсселе — Международная ассоциация "Таврида". Молохов отметил, что заседания предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.

"Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участие в них примут независимые эксперты: будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права", — рассказал Молохов.

Ожидается, что обсуждение инцидента будет проходить в несколько сессий продолжительностью несколько дней каждая. Первая должна пройти в России, неподалеку от места провокации.

По словам Молохова, трибунал по Керченскому инциденту нельзя будет считать полноценной заменой официального судебного процесса, однако он может оказать серьезное влияние на общественное мнение стран Запада и особенно стран третьего мира в пользу России.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

Восемнадцатого ноября Россия вернула Украине задержанные корабли.