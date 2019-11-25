Миссия ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами в парламент - ЦИК

Это первая полноценная миссия ОБСЕ, участвующая на выборах в узбекский парламент. Решение о полномасштабном участии организации было принято летом этого года по итогам визита в Ташкент миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 25 ноя -Sputnik. В Узбекистан прибыла миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

По сообщениям ЦИК, это первая полноценная миссия ОБСЕ, участвующая на выборах в парламент Узбекистана. Ранее полноценная миссия организации участвовала на президентских выборах в 2016 году.

В основной группе миссии наблюдателей, прибывшей от Бюро БДИПЧ ОБСЕ, - 12 человек, всего же в ее состав будут включены 292 наблюдателя, в том числе 250 краткосрочных, из 18 стран. Миссию возглавила Каетана де Зулуета, участвовавшая на парламентских выборах в Узбекистане в декабре 2014-го.

Решение о полномасштабном участии ОБСЕ было принято по итогам визита миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ в Ташкент в июне текущего года. Тогда был проведен ряд встреч в ЦИК, парламенте, политических партиях и прочих общественных организациях.

Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.

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На парламентские выборы в Ташкент прибудет и миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом на встрече с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой сообщила председатель Совета МПА СНГ, глава Совфеда Валентина Матвиенко.