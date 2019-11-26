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Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191126/12880223/Lavrov-prokommentiroval-rekomendatsii-WADA-ob-otstranenii-Rossii.html

По словам главы МИД РФ, не стоит торопиться с выводами, поскольку решения комитета Всемирного антидопингового агентства не окончательны.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал рекомендации WADA признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Он заявил, что Москва намерена отстаивать "необходимость честного разговора", сообщает "Р-Спорт".

"Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы <...> везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам", — сказал Лавров.

Он отметил, что не стоит торопиться с выводами, поскольку решения комитета Всемирного антидопингового агентства не окончательны, их еще будет рассматривать исполком.

Вывеска на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА), архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
РУСАДА возвращает доверие, но это еще не финал
Напомним, в понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Окончательное решение исполком WADA должен принять 9 декабря.

Всемирное антидопинговое агентство уже лишало РУСАДА статуса в 2015 году. Восстановить его удалось в сентябре 2018-го при условии предоставления экспертам WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Теперь Россию подозревают в манипуляции этими сведениями: по мнению комитета, база, переданная в январе, отличается от той, что уже имелась у WADA.

Российская сторона дала ответы на 31 вопрос по этому поводу. На прошлой неделе комитет соответствия рассмотрел их и отчеты экспертов и все же рекомендовал лишить РУСАДА статуса.

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Теги:
РУСАДА, WADA, Россия, МИД России, Сергей Лавров



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