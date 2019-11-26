WADA просит отстранить Россию от Олимпиады: что грозит стране

Российский флаг теперь не может быть поднят на любом крупном соревновании в течение четырех лет. Что дальше?

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, сообщается на официальном сайте WADA.

"Российский флаг не может быть поднят на любом крупном соревновании, организованном в течение четырехлетнего периода", – говорится в сообщении.

В сентябре стало известно, что сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года из-за новых проблем с допинговым контролем.

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Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия WADA. Такое решение было принято на основании доклада комитета, в котором содержатся сведения о несоответствии данных, предоставленных московской антидопинговой лабораторей.

У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. Рассмотрение этих объяснений стороны экспертами WADA прошло 23 октября.

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Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА на заседании исполкома 9 декабря.