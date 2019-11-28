Сотрудники МВД Узбекистана пройдут обучение в России

Граждане Республики Узбекистан будут приниматься на учебу на конкурсной основе, а также военнослужащие не моложе 18 и не старше 25 лет.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан объявляет конкурс для отправления на учебу в высшие образовательные учреждения МВД РФ на 2020-2021 учебный год, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Главное управление кадров Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

"На учебу в высшие образовательные учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации направляются на конкурсной основе граждане Республики Узбекистан, а также сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел не моложе 18 и не старше 25 лет включительно, имеющие среднее и средне специальное или профессиональное образование и проходившие военную службу", - говорится в сообщении.

Согласно информации, заявления принимаются в Управлениях кадров Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, Главных управлениях внутренних дел города Ташкента и Ташкентской области и Управлениях внутренних дел областей с 15 ноября 2019 года по 15 февраля 2020-го.

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Напомним, в октябре делегация МВД Российской Федерации посетила с официальным визитом Ташкент.

Впервые в истории между Главным управлением внутренних дел Ташкента и МВД Российской Федерации был подписан меморандум о взаимопонимании.

Стороны запланировали укрепить и расширить сферы сотрудничества правоохранительных органов столиц двух дружественных государств.

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Также было предусмотрено углубление совместных действий в деле противодействия таким видам транснациональных преступлений, как торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и терроризм.