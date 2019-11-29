Трамп неожиданно прилетел в Афганистан – видео

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, сообщает The New York Times.
Он встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, который отмечается 28 ноября.
- Президент США Дональд Трамп во время визита в АфганистанAFP / OLIVIER DOULIERY
- Президент США Дональд Трамп во время визита в АфганистанAFP / OLIVIER DOULIERY
- Президент США Дональд Трамп во время визита в АфганистанAFP / OLIVIER DOULIERY
В ходе визита президент США заявил о возобновлении переговоров с талибами* "в надежде закончить 18-летнюю войну". По его словам, они хотят "заключить сделку".
"Мы собираемся остаться до тех пор, пока не достигнем соглашения или полной победы", — заявил Трамп.
HAPPY THANKSGIVING! pic.twitter.com/7SGZnHindW— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 ноября 2019 г.
На сегодняшний день в Афганистане находятся 13 тысяч американских военнослужащих. Войска США вошли в Афганистан после нападений 11 сентября 2001 года.
Это первый визит Дональда Трампа в Афганистан. Белый дом скрыл информацию о его подготовке из соображений безопасности.
* "Талибан" — запрещенная в РФ (и ряде других стран) террористическая организация