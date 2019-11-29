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Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан

Трамп неожиданно прилетел в Афганистан – видео

AFP / OLIVIER DOULIERY
Политика
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Это первый визит президента США Дональда Трампа в Афганистан. В последний раз туда прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, сообщает The New York Times.

Он встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, который отмечается 28 ноября.

  • Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
    Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
    AFP / OLIVIER DOULIERY
  • Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
    Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
    AFP / OLIVIER DOULIERY
  • Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
    Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
    AFP / OLIVIER DOULIERY
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AFP / OLIVIER DOULIERY
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан

В ходе визита президент США заявил о возобновлении переговоров с талибами* "в надежде закончить 18-летнюю войну". По его словам, они хотят "заключить сделку".

​​"Мы собираемся остаться до тех пор, пока не достигнем соглашения или полной победы", — заявил Трамп.

На сегодняшний день в Афганистане находятся 13 тысяч американских военнослужащих. Войска США вошли в Афганистан после нападений 11 сентября 2001 года

Это первый визит Дональда Трампа в Афганистан. Белый дом скрыл информацию о его подготовке из соображений безопасности.

* "Талибан" — запрещенная в РФ (и ряде других стран) террористическая организация

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Теги:
военные, Афганистан, США, Дональд Трамп



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