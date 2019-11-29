Трамп неожиданно прилетел в Афганистан – видео

Это первый визит президента США Дональда Трампа в Афганистан. В последний раз туда прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, сообщает The New York Times.

Он встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, который отмечается 28 ноября.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан AFP / OLIVIER DOULIERY

Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан AFP / OLIVIER DOULIERY

Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан AFP / OLIVIER DOULIERY 1 / 3 AFP / OLIVIER DOULIERY Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан

В ходе визита президент США заявил о возобновлении переговоров с талибами* "в надежде закончить 18-летнюю войну". По его словам, они хотят "заключить сделку".

​​"Мы собираемся остаться до тех пор, пока не достигнем соглашения или полной победы", — заявил Трамп.

На сегодняшний день в Афганистане находятся 13 тысяч американских военнослужащих. Войска США вошли в Афганистан после нападений 11 сентября 2001 года.

Это первый визит Дональда Трампа в Афганистан. Белый дом скрыл информацию о его подготовке из соображений безопасности.

* "Талибан" — запрещенная в РФ (и ряде других стран) террористическая организация