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Глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева

"Наша закрытость должна полностью уйти из жизни": Танзила Нарбаева о СМИ

© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191203/12926140/Nasha-zakrytost-dolzhna-polnostyu-uyti-iz-zhizni-Tanzila-Narbaeva-o-SMI.html

По ее словам, руководители и сотрудники госорганов должны правильно воспринимать критику в СМИ и признать открытость и свободу слова одним из основных принципов демократического государства.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева заявила, что "закрытость" Узбекистана и отсутствие диалога с людьми должны уйти из страны, сообщает "Газета.уз".

Согласно информации, глава Сената выступила на 24-м пленарном заседании в субботу и прокомментировала факты проявления руководителями разного уровня грубости, высказывания ими оскорблений и применения физической силы, о которых пишут в СМИ и социальных сетях.

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По ее словам, всего лишь одно грубое действие или сквернословие, допущенное руководителем, может дискредитировать всю созидательную работу, проводимую в том или ином регионе.

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Также она добавила, что Шавкат Мирзиёев ранее справедливо подчеркнул, что СМИ играют особую роль в деле осуществления реформ.

"Сегодня наши журналисты обращают внимание всех руководителей на проблемы, которые беспокоят население. Они не только отмечают проблемы, но и предлагают новые, нестандартные идеи по их решению. Вот почему мы должны выработать привычку общаться с нашим народом и журналистами и строго придерживаться культуры общения и этики", — отметила Нарбаева.

По ее словам, руководители и сотрудники государственных органов должны правильно воспринимать критику в СМИ, в том числе иностранных, и признать открытость и свободу слова одним из основных принципов демократического государства.

Теги:
политика, государство, Танзила Нарбаева, Узбекистан, Узбекистан, СМИ, СМИ



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