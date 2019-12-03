Выборы-2019: узбекистанцы в Казани смогут проголосовать раньше времени

Граждане Узбекистана смогут проголосовать прямо на работе или в местах обучения. Для удобств прочих граждан будут организованы и выездные досрочные голосования.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. Граждане Узбекистана, проживающие в Казани, смогут досрочно проголосовать в парламентских выборах. Об этом сообщает Татар-информ.

Удаленные досрочные выборы будут проходить с 12 по 18 декабря на площадках университетов, предприятий Казани, где обучается большинство граждан из Узбекистана.

"Созданы очень хорошие условия для голосования гражданам Узбекистана, которые временно и постоянно находятся в Татарстане. Для создания благоприятных условий будут организованы и выездные досрочные голосования", - сказал Генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

Другим избирательным пунктом станет МУП "Метроэлектротранс", где на сегодняшний день работают 342 сотрудника из республики. Выборы на базе предприятия проходят впервые, и количество узбекистанцев составляет порядка 30% от всех сотрудников, сообщил заместитель гендиректора МУП Айрат Сафин.

Для участия в предварительных удаленных выборах узбекским гражданам потребуется заранее заполнить анкету в Генконсульстве либо на рабочем месте.

"Я очень рада такой возможности, теперь не нужно ехать в Москву, чтобы проголосовать, не нужно просить о выходном именно в день выборов, несмотря на то, что это воскресенье, - говорит гражданка Узбекистана Наргиза Каримова. - Я смогу проголосовать на работе, и моя совесть будет спокойна".

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По случаю выборов в парламент Узбекистана в Казани Генконсульством будут организованы и праздничные мероприятия, добавил Фариддин Насриев.