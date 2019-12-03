13:54 03 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Подготовка к президентским выборам в Узбекистане

Выборы-2019: узбекистанцы в Казани смогут проголосовать раньше времени

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (39)
51 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/427/79/4277942.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191203/12927006/Vybory-2020-Uzbekistantsy-v-Kazani-smogut-progolosovat-ranshe-vremeni.html

Граждане Узбекистана смогут проголосовать прямо на работе или в местах обучения. Для удобств прочих граждан будут организованы и выездные досрочные голосования.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. Граждане Узбекистана, проживающие в Казани, смогут досрочно проголосовать в парламентских выборах. Об этом сообщает Татар-информ.

Удаленные досрочные выборы будут проходить с 12 по 18 декабря на площадках университетов, предприятий Казани, где обучается большинство граждан из Узбекистана.

"Созданы очень хорошие условия для голосования гражданам Узбекистана, которые временно и постоянно находятся в Татарстане. Для создания благоприятных условий будут организованы и выездные досрочные голосования", - сказал Генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ прибывшие в Узбекистан для наблюдения и мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса 2 декабря 2019 года провели встречу с руководством ЦИК
Sputnik / Дильшода Рахматова
Глава ЦИК не исключил появления в Узбекистане оппозиционных партий

Другим избирательным пунктом станет МУП "Метроэлектротранс", где на сегодняшний день работают 342 сотрудника из республики. Выборы на базе предприятия проходят впервые, и количество узбекистанцев составляет порядка 30% от всех сотрудников, сообщил заместитель гендиректора МУП Айрат Сафин.

Для участия в предварительных удаленных выборах узбекским гражданам потребуется заранее заполнить анкету в Генконсульстве либо на рабочем месте.

"Я очень рада такой возможности, теперь не нужно ехать в Москву, чтобы проголосовать, не нужно просить о выходном именно в день выборов, несмотря на то, что это воскресенье, - говорит гражданка Узбекистана Наргиза Каримова. - Я смогу проголосовать на работе, и моя совесть будет спокойна". 

Товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном может достичь $150 млн

По случаю выборов в парламент Узбекистана в Казани Генконсульством будут организованы и праздничные мероприятия, добавил Фариддин Насриев.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (39)
Теги:
Генеральное консульство Узбекистана, выборы, парламентские выборы, Казань



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Отабек Умаров
Миллион подписчиков и друзья-селебы: чем знаменит зять Мирзиёева
Турнир MMA среди мигрантов в Москве: как выступили узбекистанцы
Узбекистанца вынесли с ринга после боя с таджикским бойцом MMA — видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться