Избиратель в Узбекистане сможет проголосовать по месту временного проживания

Если гражданин временно находится на территории избирательного участка, то решается вопрос о внесении его в список избирателей по месту временного проживания.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. На выборах в Узбекистане впервые на практике будут использованы Единый электронный список избирателей и информационная система управления избирательным процессом, пишет УзА.

Вчера в Международном пресс-центре состоялось очередное расширенное заседание Центральной избирательной комиссии.

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Согласно новому проекту, внесение граждан в список избирателей определенного участка будет осуществляться по результатам подомового обхода, проводимого участковыми избирательными комиссиями.

"Если гражданин временно проживает на территории избирательного участка, членом участковой избирательной комиссией выясняется, будет ли он в день голосования на этой территории, и решается вопрос о внесении его в список избирателей по месту временного проживания", - говорится в сообщении.

Если же избиратель не проживает по месту прописки, он может быть включен в список избирателей по месту временного проживания и может проголосовать. Для этого он должен обратиться в участковую избирательную комиссию не менее чем за три дня до выборов.

Если отсутствует возможность побеседовать с гражданином, временно проживающем на территории избирательного участка, он не включается в список избирателей по этому адресу.

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Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.