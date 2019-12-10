Узбекистан отчитался по выполнению международных обязательств по КБТО

Узбекистан участник Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении. О проделанной работе и перспективах на ближайший год поговорили на очередном заседании стран-участниц конвенции.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Узбекская делегация во главе с председателем госкомитета по промышленной безопасности Бахтиёром Гулямовым приняла участие в очередном совещании стран–членов Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

В работе заседания приняли участие делегации из 126 стран и свыше 40 международных организаций и исследовательских центров.

Узбекская делегация доложилась о проводимых реформах в республике в деле снижения химических, биологических и бактериологических рисков аварийного или естественного происхождения. Отмечено, что в последние годы в данном направлении, в частности, удалось совершенствовать национальное законодательство, развивается целевое сотрудничество с международными партнерами, внедрен передовой опыт и навыки реагирования на возможные вызовы.

На полях совещания узбекская сторона при содействии Ассоциации биобезопасности для стран ЦА и Кавказа, международного центра науки и технологий организовала круглый стол на тему "Укрепление выполнения КБТО при участии гражданского общества", в ходе которого был представлен опыт деятельности созданного в Ташкенте секретариата Центра передового опыта ЕС по снижению химических, биологических, радиологических и ядерных рисков для Центральной Азии.

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Также в рамках заседания были проведены двусторонние встречи с делегациями России, Казахстана, ФРГ и других стран, где стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области технического содействия, картирования захоронений опасных отходов в приграничных регионах.

По итогам переговоров Узбекистан договорился о поставках из Германии современных переносных химических лабораторий, а также об обучении узбекских специалистов работе на данном оборудовании.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении одобрена Генассамблеей ООН в 1971 году и вступила в силу в 1975-м. Участниками конвенции являются 182 страны. Еще 5 государств подписали, но не ратифицировали конвенцию. Узбекистан присоединился к документу в январе 1996-го.

Напомним, Центр передового опыта по минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков для Центральной Азии был создан в ответ на необходимость укрепления институционального потенциала стран, не входящих в Евросоюз с тем, чтобы снизить эти самые риски, которые могут быть созданы намеренно, случайно или естественным образом.