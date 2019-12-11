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ШОС направляет свою миссию наблюдателей на выборы в узбекский парламент 

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (51)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191211/12991727/ShOS-napravlyaet-svoyu-missiyu-nablyudateley-na-vybory-v-uzbekskiy-parlament-.html

На сегодня Центризбиркомом аккредитовано 168 международных наблюдателей, 125 зарубежных СМИ. Аккредитация зарубежных журналистов продолжается.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Миссия ШОС примет участие в парламентских выборах Узбекистана в качестве международного наблюдателя. Такое решение в ходе очередного заседания принял ЦИК республики.  

ШОС направил заявку о регистрации 18 членов наблюдательной миссии организации в качестве международных наблюдателей.

Документы членов наблюдателей миссии были представлены министерством иностранных дел в соответствии с принятым ЦИК новым уставом о наблюдателях от иностранных государств и международных организаций, принимающих участие в выборах республики.

Мужчина голосует на избирательном участке
© Sputnik / Валерий Мельников
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Напомним, согласно уставу представления в ЦИК по проведению аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций вносится строго внешнеполитическим ведомством республики. На данный момент Центризбиркомом аккредитовано 168 международных наблюдателей.

В рамках заседания были аккредитованы журналисты негосударственного информационного агентства "Uzlife", индийского журнала "Outlook", индонезийского телеканала "Metro TV", малазийского государственного телеканала "TV Alhijrah", катарского телеканала "Ал-Жазира". Члены комиссии приняли решение об аккредитации дополнительно 12 местных и зарубежных журналистов.

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Процедуру аккредитации прошли 267 представителей республиканских, 125 зарубежных СМИ. По сообщению пресс-службы ЦИК, аккредитация зарубежных журналистов продолжается.

При диппредставительствах и консульствах Узбекистана в иностранных государствах создано 55 избирательных участков, которые закреплены за 12 избирательными округами в городе Ташкент.

Напомним, к работе на выборах в узбекский парламент приступили и наблюдатели от СНГ. Миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, в ее состав войдут около 100 наблюдателей. Штаб-квартира миссии в Ташкенте будет координировать работу наблюдателей от СНГ в областях республики. Выборы состоятся 22 декабря.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (51)



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