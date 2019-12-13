23:14 13 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск

Обнародована повестка официального визита Мирзиёева в Японию

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
116 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1261/02/12610223.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191213/13008035/Obnarodovana-povestka-ofitsialnogo-vizita-Mirzieva-v-Yaponiyu.html

Пресс-служба президента анонсировала точные даты, а также отдельные подробности официального визита Шавката Мирзиёева в Японию.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. По приглашению японского премьер-министра Синдзо Абэ, 17-20 декабря президент Узбекистана совершит первый официальный визит в Японию.

В повестке трехдневного визита обозначены встреча с императором Японии Нарухито, переговоры с Синдзо Абэ, президентом палаты советников японского парламента Акико Санто, спикером палаты представителей парламента Тадамори Осима, заместителем премьер-министра, министром финансов Таро Асо. Стороны обсудят приоритетные направления развития узбекско-японских отношений, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам.

Официальный сайт Президента РУ
В Ташкенте по японскому проекту будет создан парк высоких технологий

Также запланированы встречи с президентом Японского агентства международного сотрудничества Синичи Китаоко, руководителями ведущих промышленных и финансовых структур, в ходе которых стороны ожидают предметно рассмотреть вопросы наращивания сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран, участия представителей японских компаний в реализации крупных инвестпроектов в республике. 

Мирзиёев также посетит один из крупнейших экономических центров Японии – город Нагоя. Здесь запланированы встречи и переговоры с губернатором префектуры Аичи Хидэаки Омура, мэром города Такаси Кавамуру, ректором университета Нагои Сейичи Мацуо, в ходе которых будут обсуждены вопросы установления партнерских связей между городами и учебными заведениями.

Стали известны первые подробности визита Мирзиёева в Японию

По итогам визита ожидается принятие совместного заявления о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, подписание пакета документов в политической, торгово-экономической, инвестиционной, таможенной, туристической, научно-технической и других сферах.

Теги:
Инвестиции, подписание документов, сотрудничество, официальный визит, Япония, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова
Неслабый пол: самые молодые женщины-политики – фото
Хабиб Нурмагомедов о предстоящем бое с Тони Фергюсоном: Его я буду бить особенно сильно
Хабиб объяснил, почему оценивает свои шансы на победу выше, чем у соперника
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться