Обнародована повестка официального визита Мирзиёева в Японию

Пресс-служба президента анонсировала точные даты, а также отдельные подробности официального визита Шавката Мирзиёева в Японию.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. По приглашению японского премьер-министра Синдзо Абэ, 17-20 декабря президент Узбекистана совершит первый официальный визит в Японию.

В повестке трехдневного визита обозначены встреча с императором Японии Нарухито, переговоры с Синдзо Абэ, президентом палаты советников японского парламента Акико Санто, спикером палаты представителей парламента Тадамори Осима, заместителем премьер-министра, министром финансов Таро Асо. Стороны обсудят приоритетные направления развития узбекско-японских отношений, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам.

Также запланированы встречи с президентом Японского агентства международного сотрудничества Синичи Китаоко, руководителями ведущих промышленных и финансовых структур, в ходе которых стороны ожидают предметно рассмотреть вопросы наращивания сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран, участия представителей японских компаний в реализации крупных инвестпроектов в республике.

Мирзиёев также посетит один из крупнейших экономических центров Японии – город Нагоя. Здесь запланированы встречи и переговоры с губернатором префектуры Аичи Хидэаки Омура, мэром города Такаси Кавамуру, ректором университета Нагои Сейичи Мацуо, в ходе которых будут обсуждены вопросы установления партнерских связей между городами и учебными заведениями.

Стали известны первые подробности визита Мирзиёева в Японию

По итогам визита ожидается принятие совместного заявления о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, подписание пакета документов в политической, торгово-экономической, инвестиционной, таможенной, туристической, научно-технической и других сферах.