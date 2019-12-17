Валиев о роли ВТО: Узбекистан сегодня вне "экономической ООН"

ВТО - это глобальная торгово-экономическая площадка, а ЕАЭС - региональные рынки, напомнил Валиев. И участие в обеих структурах открывает большие экономические возможности для государств.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В вопросе вступления в ВТО есть целый ряд технических сложностей: нужно привлекать огромное количество специалистов, вести расчеты, переговоры, отслеживать экономическую ситуацию.

Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Санжар Валиев, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам эксперта, сейчас республика, по сути, исключена из глобальных торгово-экономических отношений, что негативно влияет на развитие экономики и производства.

"Если в международных процессах самой глобальной организацией остается ООН, то ВТО - это ее экономический аналог. Получается, мы сейчас вне экономической ООН живем", — пояснил Валиев.

Он также подчеркнул, что с вступлением в ЕАЭС эта глобальная работа удваивается, так как теперь процессы по должны быть синхронизированы.

"Однако, несмотря на эти задачи, их решение возможно и необходимо, потому что таким образом мы отстаиваем свои национальные интересы при вступлении в эти торговые экономические организации," - считает эксперт.

Известно, что ВТО - это глобальная торгово-экономическая площадка, а ЕАЭС - региональные рынки, напомнил Валиев. И участие в обеих структурах открывает большие экономические возможности для государств.

Напомним, Шавкат Мирзиёев сегодня отбыл с официальным визитом в Японию, где будут обсуждены все эти вопросы. В столице Токио состоятся встречи с императором Страны восходящего солнца, премьер-министром, руководителями парламента и представителями делового сообщества Японии.