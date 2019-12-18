Лидер "Адолат" о народном суде, мигрантах, защите врачей и нюансах ЕАЭС

За 150 мест в парламенте борются 750 кандидатов от пяти зарегистрированных в стране партий: НДПУ, УзЛиДеП, "Адолат", "Миллий тикланиш" и Экологической партии. Sputnik поговорил с представителями всех политических сил и выяснил, какие изменения в законодательство они намерены внести.

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии "Адолат" Нариман Умаров рассказал Sputnik, с какими инициативами его команда выдвинулась на выборы и какие проблемы намерена решать в первую очередь.

— Расскажите о ключевых направлениях вашей предвыборной программы.

— Мы ушли от прошлого опыта с теоретическими докладами, длинными и сложными программами. После встречи с президентом в 2017 году мы решили изменить свою тактику и, что называется, вышли в народ, чтобы отвечать его чаяниям и конкретным запросам.

За три года в общей сложности мы подготовили 24 партийных проекта при участии наших специалистов в области здравоохранения, образования и адвокатуры. На основе этих проектов мы и определили приоритеты своей дальнейшей деятельности. Условно их можно разделить на пять направлений: образование, здравоохранение, реформа судебной системы, борьба с коррупцией и развитие науки и экономики. Международных отношений, безусловно, мы тоже касаемся, но те пять – это основные.

— Если говорить о конкретных инициативах, в частности, вы выступаете за объединение судов. Как вам это представляется и чем вызвана такая необходимость?

— Мы исходили опять же из потребностей народа. Если в республике у нас действует Верховный суд, объединяющий все остальные судебные инстанции, то в регионах эти органы разрознены — по уголовным делам, административным, экономическим и по гражданским. В итоге человек приходит с конкретным вопросов в один суд, допустим, административный, у него берут документы, изучают дело — неделю, две или месяц, — а потом говорят: "Это не наша зона ответственности, вам нужно обращаться в суд по экономическим вопросам".

Чтобы избежать подобной ситуации, мы предлагаем сделать один суд – пусть он будет называться Народный, куда человек придет со своей просьбой или проблемой. Ему без разницы куда обращаться. Пусть эта структура принимает заявления граждан, и сама уже распределяет, в какой из судов направлять то или иное дело. Главная задача - чтобы люди не бегали по судам, не ездили за сотни километров в межрайонный суд, а знали, что вот есть дверь, куда они войдут, и там получат справедливое решение. Да, система не должна быть громоздкой, что-то придется оптимизировать, но это уже детали.

Есть и проблема с адвокатурой. У нас катастрофически не хватает специалистов в данной сфере: на 33 миллиона жителей всего 4 тысячи адвокатов – это очень мало. К тому же нужно расширить их полномочия, приравнять к прокурорским. Сейчас такого нет, потому и не идут юристы в эту сферу. Адвокатская деятельность стала скорее предпринимательством. Статус судебных защитников нужно укреплять законодательно.

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Еще один момент – необходимость создания единого комитета по расследованиям. Сейчас действуют разрозненные подразделения и при Генпрокуратуре, и при МВД, и при Службе госбезопасности. Но это не оптимально, ведь тут прямая межведомственная заинтересованность. Нужен единый орган, чтобы никто не перетягивал одеяло на себя ради статистики.

— Еще одна большая тема, которой занимается ваша партия, – образование. В частности, вы предлагаете отменить квоты на поступление в вузы. Чем плоха нынешняя система?

— У нас сейчас наблюдается существенный дисбаланс. В стране огромное количество желающих получить высшее образование: только в этом году 1,033 миллиона абитуриентов подали заявления, а поступили из них всего 128 тысяч человек — 12% от общего числа. С учетом высокой рождаемости, такая ситуация будет повторяться из года в год.

Есть подход у Минобразования, который заключается в том, что если перевести вузы на самофинансирование, то со временем можно постепенно увеличить квоты на поступление. В 2020 году уже первые 10 высших учебных заведений на такой принцип перейдут. Думаю, в течение пяти лет проект у нас реализуется. Тогда каждый университет или институт сможет, исходя из своих финансовых возможностей, увеличить число студентов в два-три раза. Вуз сам сможет построить себе здание, пригласить нужных преподавателей, в том числе из-за рубежа, закупить лабораторное оборудование или отремонтировать общежитие. То есть это выход из ситуации.

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Буквально несколько дней назад мы с Министерством высшего и среднего специального образования РУз внесли в Кабинет министров свои предложения по концепции развития системы высшего образования. Туда вошли и идея самофинансирования, а также инициатива стимулирования студентов с помощью стипендий. Сейчас все одинаковую получают, но это не совсем правильно.

— Вы поддерживаете сохранение льгот при поступлении отдельных категорий абитуриентов или условия для всех должны быть одинаковыми?

— Конечно, справедливость требует равных для всех условий, но пока мы на этом не настаиваем. У нас есть некоторые преимущества для военнослужащих, которые отдали долг Родине, защищали страну. Мы должны их поддержать, при их желании дать высшее образование.

Но опять же главная наша идея состоит в том, чтобы максимально упростить процесс поступления, но сделать жесткими требования при самом обучении. Да, пусть кто-то отсеется, может, будут люди с неоконченным высшим образованием. Но это нормально, это не болезненно для общества. Это лучше, чем специалисты, получившие дипломы только потому, что оплатили контракт и их дотянули до выпуска.

— Кстати, об упрощении процедуры поступления. Нужны ли в этом случае тестовые испытания, о которых сейчас столько споров? Или продуктивнее внедрить систему собеседований и точечных предметных экзаменов для профильных предметов?

— Тесты в свое время ввели для снижения человеческого фактора при поступлении абитуриентов, хотя тут тоже есть свои издержки. Но, думаю, мы рано или поздно придем к более совершенным формам.

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Как будут проходить экзамены – это уже детали. Главное - мы должны подготовить квалифицированные и востребованные кадры, чтобы они могли свое дело открыть, устроиться в жизни, может, работать за границей. Мы не видим в этом ничего плохого, лишь бы это были квалифицированные специалисты, а не только рабочие.

— Каким вам видится решение миграционного вопроса? Какие меры поддержки вы предлагаете?

— Миграция в большинстве стран воспринимается крайне остро, но это нормальный процесс, к которому стоит относиться взвешенно и с практической точки зрения. С этим надо работать, а не бояться и отгораживаться от мигрантов и их проблем. К сожалению, только в последние годы стали обращать внимание на этот острый социально-экономический вопрос.

Нашим гражданам нужна защита, чтобы они легально работали вдали от родины по трудовым договорам. Еще один важный пункт – их социальное обеспечение, в первую очередь - здравоохранение. Для этого нам нужно принять закон о внешней трудовой миграции, чтобы наши структуры работали, чтобы посольства и консульства держали, что называется, руку на пульсе.

Решать проблемы нужно, но главное – создать соответствующие структуру и базу. К примеру, появился советник премьер-министра по данным вопросам – это очень хорошо. Учитывая его консульский опыт, он должен помочь в решении многих задач. Должны быть конкретные органы с прямыми полномочиями и обязанностями, а не разовые акции в ручном режиме. Если будет у нас парламентское большинство, то одним из первых законов мы внесем именно его.

— Какова позиция партии "Адолат" по поводу интеграции Узбекистана в различные международные организации, структуры и союзы, например, в ЕАЭС или ВТО? Или стоит сосредоточиться на развитии двусторонних связей?

— Мы поддерживаем стремление дружить и активно взаимодействовать со всеми странами – и с Россией, и с США, и с Японией, но все-таки в приоритете Центральная Азия. У нас своя жизнь, общая культура, религия и традиции, свои проблемы в регионе, которые близки всем странам.

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Что касается интеграционных проектов, то это непростой вопрос – в ВТО уже лет 10 пытаемся вступить. О присоединении к ЕАЭС тоже идет активная дискуссия – очень много позиций, мнений и акцентов. Мы уверены в том, что нужно все взвесить, причем не политикам, не экспертам из других стран, а нашему правительству, специалистам, экономистам. Пусть они посмотрят, посчитают, что нам от этого будет, в чем мы выиграем.

Для начала нам необходимо ликвидировать отставание в сфере выпуска продукции и ее стандартизации. У нас, пожалуй, только автомобильная промышленность соответствует определенным стандартам, в остальных секторах нет четких критериев и нормативов, особенно в пищепроме. А ведь в том же ЕАЭС если какая-то страна не допускает экспорт той или иной продукции на свою территорию, то эмбарго тут же распространяется на всех членов Союза. У нас фитосанитарные нормы и таможенное регулирование – все работает еще по-старому, это надо срочно пересматривать и менять с учетом требований времени и международного опыта.

Если мы будем в равных условиях с партнерами, то это положительно на нас отразиться, а там, где отстаем, надо подтянуться, а затем уже думать об интеграции. Думаю, в первые месяцы нового года все эти нюансы необходимо обсудить, взвесить и принять нужные решения.

— Вы делаете ставку на развитие малого бизнеса. Определенные реформы в этом году уже начались, но что, на ваш взгляд, стоит еще сделать в данной сфере?

— Малый бизнес – очень мобильная экономическая структура, которая может быстро придать импульс развитию экономики. Да, сейчас проводятся колоссальные реформы, особенно в налоговой сфере. Что-то пока негативно сказывается на предпринимателях, но для адаптации нужно время. К тому же стоит учитывать специфику малого бизнеса: он может на время приостанавливать свою деятельность, перепрофилироваться или менять формат работы. В этот сложный переходный период нужно его поддержать, например, предоставить налоговые каникулы — на полгода или на год. Иначе предпринимателю будет сложно подстраиваться под экономическую ситуацию.

Еще одна эффективная форма поддержки – гранты. Сейчас данный механизм зарекомендовал себя с некоммерческими неправительственными организациями, но для малого бизнеса он не применяется. Если мы сегодня предпринимателю немного поможем, он за короткое время сможет в десятки раз увеличить производство и свои доходы, принося прибыль и пользу государству.

Кроме того, именно малый бизнес нуждается в льготных банковских кредитах. Многие предприниматели жалуются, что ставки очень высокие и приходится собирать с миру по нитке, чтобы расплатиться с долгами. Если мы не поддержим эту сферу экономики, то она так и будет топтаться на месте.

— Ваша партия призывает максимально упростить процедуру регистрации иногородних в столице. Как вы намерены это реализовать? Не приведет ли это к перегруженности Ташкента?

— Перенаселенные столицы – общемировая данность. В Мехико живет порядка 20 миллионов, в Москве только официально – более 12 миллионов. Везде так. У нас в Ташкенте сейчас 38 различных ведомств имеют право приглашать и регистрировать граждан. Так какая разница, сколько их будет? Человек – гражданин своей страны, он имеет право жить и работать там, где хочет и где ему выгодно. Не каждый сможет остаться в столице, работу найти высокооплачиваемую или бизнес открыть – кто-то полгода поживет, посмотрит и уедет обратно в Каракалпакию или Хорезм, например, потому что сочтет условия для себя такими же. Этого не надо бояться – это временное явление. В итоге каждый сам для себя поймет, где ему хуже, а где лучше. А если мы дадим права на регистрацию еще десяти или более ведомствам и структурам – это только породит коррупцию и субъективный фактор. Проблему надо решать радикально.

Возможно, на каком-то периоде такие ограничения были оправданы, но сейчас времена меняются, у нас открытая политика, которая должна проявляться и в данном вопросе.

— Какие законодательные инициативы после выборов вы намерены продвигать в первую очередь?

— Помимо судебной и миграционной реформ, о чем я говорил выше, у нас есть четкая программа по развитию образования, в том числе школьного. Наша цель - законодательно укрепить и повысить статус школьного учителя, ведь его работа связана и с образованием, и с воспитанием. Мы призываем вернуть определенные социальные льготы для педагогов, которые были раньше.

Еще одна остросоциальная тема, которая у всех сейчас на слуху, – защита медработников от противоправных действий. За год только официально зафиксировано порядка 400 случаев нападения на врачей скорой помощи. Мы выступаем за внесение поправок в Уголовный кодекс, по которым за серьезное нападение на медиков может грозить до трех лет тюрьмы. Нас в этом вопросе многие поддержали, прежде всего профессиональное медицинское сообщество. Человек на службе, приезжает, чтобы оказать помощь, а на него нападают или оскорбляют. Это отбивает у молодежи любое желание вообще работать в медицине. Такое отношение стоит пресекать и вводить уголовную ответственность вместо административной.

В целом по всем пунктам программ у нас есть конкретные предложения, часть из которых в стадии реализации, а какие-то – в разработке. В любом случае мы будем продолжать реализовывать наши инициативы.