Омбудсмены Евразии обсудили проблемы миграции в регионе

Сотрудничество в правозащитном направлении предопределено развитием процессов интеграции, нарастанием торговых и инвестиционных обменов, миграционных потоков на Евразийском континенте.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека Улугбек Мухаммадиев прибыл в Москву с рабочим визитом.

Он принял участие в III Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Российский научно-образовательный центр по правам человека.

В работе конференции участие приняли омбудсмены зарубежных государств, члены Евразийского альянса омбудсменов, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, представители международных организаций, российские органы госвласти, научная общественность, а также неправительственные правозащитные организации.

Участникам конференции свое приветствие направил и президент России Владимир Путин, который, в частности, подчеркнул, что развитие процессов интеграции, нарастание торговых и инвестиционных обменов, а также миграционных потоков на Евразийском континенте предопределяет необходимость международного сотрудничества на правозащитном направлении.

Сокращение квот в России не коснется трудовых мигрантов из стран СНГ

Проблемы миграции, нелегальной в том числе, оказались в центре обсуждений омбудсменов стран евразийского пространства. Как было отмечено, сегодня, согласно официальной статистике, в мире 272 млн человек пребывают в статусе мигрантов, то есть проживают в неродной стране. Только за прошлый год их число увеличилось сразу на 52 млн человек. Россия по привлекательности для мигрантов в мировом рейтинге оказалась на четвертом месте.

Узбекский омбудсмен, останавливаясь на данной теме, в частности, отметил, что в настоящее время узбекской стороной рассматривается вопрос дальнейшего усиления мер по защите прав граждан республики, находящихся на территории иностранных государств, а также содействию скорейшему возвращению в страну тех, кто оказался в сложных обстоятельствах.

В ходе своего пребывания Мухаммадиев также планирует посетить один из центров временного содержания иностранных граждан при Федеральной миграционной службе России для изучения перспектив оптимизации документооборота справочной информации, разрабатываемой госорганами.

Ежегодная международная конференция представляет собой эффективную международную площадку для взаимодействия между национальными учреждениями защиты прав человека на евразийском пространстве.