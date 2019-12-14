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Вице-президент фонда Миграция XXI век Наталья Власова
Фото из личного архива

Сокращение квот в России не коснется трудовых мигрантов из стран СНГ

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По новой системе квот в России иностранным гражданам будет запрещено работать, к примеру, в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках (передвижные точки), в сфере розничной торговли вне магазинов, палаток, рынков.

Вице-президент фонда "Миграция XXI век" Наталья Власова прокомментировала радио Sputnik вопрос о том, как отразится сокращение квот для трудовых мигрантов на работников, приезжающих из стран СНГ.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Сокращение квот для трудовых мигрантов коснется граждан лишь дальнего зарубежья, но не стран СНГ.

В России планируют с 1 января 2020 года снизить количество квот для трудовых мигрантов примерно на 40 тысяч единиц.

Как отметила эксперт, в РФ ежегодно приезжают 100-124 тысячи трудовых мигрантов. Больше всего едут из Китая, Вьетнама.

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Напомним, по новой системе квот в России иностранным гражданам будет запрещено работать, к примеру, в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках (передвижные точки), в сфере розничной торговли вне магазинов, палаток, рынков. Сократится также число иностранцев, работающих в сфере торговли алкогольными напитками и сигаретами, а также в транспортной и сельскохозяйственной сферах.

Теги:
Страны СНГ, Россия, квота, трудовые мигранты, миграция, мигрант



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