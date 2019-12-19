В Ташкенте будет открыт центр развития цифровой экономики и электронного правительства

Центр будет открыт уже через месяц. Финансовое и экспертное содействие будет оказано Республикой Корея.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В Узбекистане будет открыт центр сотрудничества по электронному правительству и цифровой экономике.

Официальное открытие Центра запланировано на конец января 2020 года. На его создание корейская сторона на безвозмездной основе выделяет республике $2 млн.

Соответствующее соглашение в городе Седжонг (Республика Корея) подписали Национальное агентство проектного управления при президенте Республики Узбекистан и Министерство государственного управления и безопасности Республики Корея.

Создаваемый Центр, основываясь на корейском опыте, будет оказывать экспертную поддержку в развитии электронного правительства и цифровой экономики.

Также для работы в Центре корейские партнеры делегируют трех высококвалифицированных сотрудников в данной области. По договоренности, корейские сотрудники будут работать в учреждении в течение трех лет на постоянной основе.

Напомним, в соответствии с принятой в Узбекистане концепцией развития системы "Электронное правительство" на 2019–2025 годы предусмотрено обеспечение качественного совершенствования процедур оказания госуслуг, улучшение взаимодействия населения и субъектов предпринимательства с госорганами и условий ведения бизнеса в республике на основе широкого использования информационно-коммуникационных технологий.