Глава БДПИЧ ОБСЕ прибыла для участия в наблюдении за парламентскими выборами Узбекистана

По сообщению ЦИК республики, участие в наблюдении за выборами самого директора БДИПЧ может быть расценено как признание ОБСЕ демократических реформ в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в Узбекистане возглавит глава бюро Ингибьёрг Гисладоттир. Она уже прибыла в Ташкент для наблюдения за парламентскими выборами в республике.

Решение о направлении в страну полномасштабной миссии было принято в июне текущего года. В состав миссии входят 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, 30 долгосрочных и около 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия начала работу 25 ноября.

В Центризбиркоме отметили, что участие в качестве наблюдателя в парламентских выборах директора БДИПЧ расценивается как признание ОБСЕ демократических реформ в Узбекистане, а также готовности этой организации содействовать дальнейшим преобразованиям в стране.

Предварительные выводы и заключения по итогам голосования миссия БДИПЧ ОБСЕ огласит уже 23 декабря.

Напомним, к работе на выборах в узбекский парламент приступили и наблюдатели от СНГ. Представительную миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Штаб-квартира миссии в Ташкенте координирует работу наблюдателей от СНГ в областях республики. В состав группы вошли 37 международных наблюдателей, представляющие семь государств – участников МПА СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ, Таджикистан).

Наблюдатели межправительственной ассамблеи СНГ приедут в Узбекистан

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что парламентские выборы в республике планируют посетить более 700 международных наблюдателей из 50 стран и международных организаций, в том числе ШОС и СНГ.

Выборы состоятся в предстоящее воскресенье - 22 декабря. К ним допущены все действующие в республике пять партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия Узбекистана. От каждой партии выдвинуто 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК зарегистрировала всех 750 кандидатов, предвыборная агитация ведется с 18 ноября и завершится сегодня - 20 декабря.