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Наблюдатели межправительственной ассамблеи СНГ приедут в Узбекистан

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (62)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191218/13044697/Nablyudateli-mezhpravitelstvennoy-assamblei-SNG-priedut-v-Uzbekistan.html

В день голосования международные наблюдатели от МПА СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами будут осуществлять мониторинг выборов на избирательных участках в Ташкенте, населенных пунктах Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областей.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан пригласила группу международных наблюдателей от межпарламентской Ассамблеи СНГ осуществить долгосрочный и краткосрочный мониторинг подготовки и проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс Магомед-Саламович Умаханов.

В состав группы вошли 37 международных наблюдателей, представляющие семь государств – участников МПА СНГ (Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Реcпублику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан).

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Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Среди них депутаты, представители высших законодательных органов власти, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Группа наблюдателей от МПА СНГ осуществляет свою деятельность в составе Миссии наблюдателей от СНГ, возглавляемой Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Николаевичем Лебедевым.

В рамках долгосрочного мониторинга выборов экспертами МИМРД МПА СНГ было подготовлено Заключение о соответствии законодательства, регулирующего проведение выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, международным стандартам демократических выборов.

Наблюдатели от МПА СНГ также совершили поездку в Ташкент и ознакомились с ходом избирательной кампании. На основе результатов долгосрочного наблюдения был подготовлен отчет экспертной группы долгосрочного мониторинга подготовки и проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

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В период краткосрочного мониторинга планируются встречи с руководством Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, окружных избирательных комиссий, руководителями политических партий, участвующих в выборах, а также главами наблюдательных миссий других международных организаций.

В день голосования международные наблюдатели от МПА СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами будут осуществлять мониторинг выборов на избирательных участках в Ташкенте, населенных пунктах Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областей Республики Узбекистан, а также на зарубежных избирательных участках в Баку, Минске, Бишкеке и Санкт-Петербурге.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (62)
Теги:
Наблюдатели, Узбекистан, выборы, СНГ



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