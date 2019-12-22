Парламентские выборы стартовали в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Узбекистане началось голосование на парламентских выборах. Участки открылись в 8.00 по ташкентскому времени, их работа продлится до 20.00.

Ранее в Центризбиркоме сообщали, что в единый день голосования будут работать 10 306 избирательных участков, 55 из них — за пределами страны, в том числе восемь постоянных и 57 передвижных на территории России.

В едином списке избирателей зарегистрированы более 20,5 миллиона человек, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к участкам, созданным за границей. Одновременно с избирательными участками в Узбекистане начал свою работу участок для голосования при генконсульстве республики в Екатеринбурге.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Свои миссии для мониторинга парламентских выборов в Узбекистане прислали СНГ и ПА СНГ (всего 182 человека), Шанхайская организация сотрудничества (20 человек), БДИПЧ ОБСЕ (273 человека), ПА ОБСЕ (66 человек), Тюркский совет (пять человек), ТюркПА (девять человек), ЕБРР (два человека), Гаагская конференция по международному праву (один человек). Также ожидается участие 27 представителей от каждой иностранной дипломатической миссии.

Делегацию российского Центризбиркома возглавит заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. На выборы также прибыл вице-спикер Совфеда РФ Ильяс Умаханов.

Выборы будут освещать около 130 зарубежных журналистов из более 70 изданий.

Безопасность обеспечат сотрудники Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности Узбекистана.

В досрочном голосовании, которое прошло 12-18 декабря, приняли участие около 150 тысяч узбекистанцев. Из них 59 226 избирателей — в пределах страны, 89 807 — за рубежом.