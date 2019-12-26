Дело не труба: в Кремле заявили о мощностях для завершения "Северного потока-2"

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что у РФ есть собственный трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить "Северный поток-2", несмотря на санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конкретику я вам давать не буду. Но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что не может обозначить предполагаемые сроки завершения работ.

"Чем раньше, тем лучше", — заключил он.

Глава Министерства энергетики РФ Сергей Новак, в свою очередь, сообщил: если компания Allseas в рамках разъяснений Минфина США не сможет достроить трубу, у России есть возможности сделать это собственными силами.

По словам Новака, дополнительные работы "организационного порядка" займут несколько месяцев. Он также подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020-м.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2 460 километров.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что проект "Северный поток-2" будет завершен вне зависимости от санкций США. Однако "осадочек останется", отметила она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также считает, что газопровод достроят в любом случае.