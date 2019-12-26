Названы даты визита Сергея Лаврова в Узбекистан

В частности, министр иностранных дел России выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО МИД РФ.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 12-13 января 2020 года посетит с визитом Узбекистан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Лаврова примет президент страны Шавкат Мирзиёев, также состоятся переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО МИД России, который открылся 9 декабря.

В ходе намеченных контактов стороны рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября прошлого года государственного визита президента России в Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях", — сообщила Захарова.

Планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2020-2021 годы.

"Они предусматривают сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики", — уточнила официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что "такое взаимодействие является отражением доверительного уровня отношений стратегического партнерства и союзничества, существующего между Россией и Узбекистаном".