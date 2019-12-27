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Узбекистан присоединился дополнительно к двум договорам СНГ

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
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Речь идет о соглашениях по сотрудничеству в гуманитарной, межрегиональной и приграничной сферах. В ближайшие дни будут направлены уведомления о выполнении внутригосударственных процедур по вступлению данных договоров в силу.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Узбекистан присоединился к очередным договорам СНГ.

Соответствующие постановления были подписаны президентом республики в начале декабря. 

Это соглашение о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых государств (2006 г., Минск), а также соглашение о Совете по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств (2008 г., Бишкек).

© Sputnik / Евгений Биятов
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За реализацию первого ответственным органом назначено Министерство культуры Узбекистана, второго – Министерство экономики и промышленности.

Как сообщается, МИД Узбекистана в ближайшие дни направит депозитарию уведомления о выполнении внутригосударственных процедур по вступлению данных договоров в силу и о компетентных органах с узбекской стороны.

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После вступления соглашений в силу узбекское правительство и руководители соответствующих министерств и ведомств берут на себя ответственность по контролю за выполнением принятых государством обязательств.

Теги:
сотрудничество, подписание документов, Узбекистан, Договор, СНГ



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