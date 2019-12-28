Президент отбыл в Навоийскую область

Глава государства примет участие в церемонии открытия одного из промышленных комплексов, ознакомится с деятельностью предприятий.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В эти дни по всей стране царит праздничная атмосфера, которая еще более усиливается введением в строй новых сооружений, школ, предприятий, сообщает пресс-служба Президента.

В Навоийской области также возведены огромные промышленные комплексы. Глава государства примет участие в церемонии открытия одного из них, ознакомится с деятельностью предприятий.