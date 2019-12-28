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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 мая прибыл в Наманганскую область

Президент отбыл в Навоийскую область

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191228/13122565/Prezident-otbyl-v-Navoiyskuyu-oblast.html

Глава государства примет участие в церемонии открытия одного из промышленных комплексов, ознакомится с деятельностью предприятий.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В эти дни по всей стране царит праздничная атмосфера, которая еще более усиливается введением в строй новых сооружений, школ, предприятий, сообщает пресс-служба Президента.

В Навоийской области также возведены огромные промышленные комплексы. Глава государства примет участие в церемонии открытия одного из них, ознакомится с деятельностью предприятий.

Теги:
Навоийская область, самолет, президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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