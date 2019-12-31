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Здание по адресу 4-я Красноармейская улица дом 4А в Санкт-Петербурге, где располагается генеральное консульство Узбекистана в России.

Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге

© Sputnik / Александр Гальперин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191231/13143846/Naznachen-novyy-genkonsul-Uzbekistana-v-Sankt-Peterburge.html

Диппредставительство Узбекистана в Санкт-Петербурге открылось в 2018 году. Ранее обязанности генконсула исполнял Зафар Абдурахманов.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Новым генконсулом Узбекистана в Санкт-Петербурге стал Алишер Бабаев, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

"Генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация) назначен Алишер Бабаев", — говорится в публикации на официальном сайте МИД.

Ранее обязанности генконсула страны в Северной столице России исполнял Зафар Абдурахманов. До него должность занимал Джахонгир Иргашев

Напомним, Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге открылось в марте 2018 года. Оно находится по адресу: 4-я Красноармейская улица, дом 4А.




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