Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Новым генконсулом Узбекистана в Санкт-Петербурге стал Алишер Бабаев, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
"Генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация) назначен Алишер Бабаев", — говорится в публикации на официальном сайте МИД.
Ранее обязанности генконсула страны в Северной столице России исполнял Зафар Абдурахманов. До него должность занимал Джахонгир Иргашев.
Напомним, Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге открылось в марте 2018 года. Оно находится по адресу: 4-я Красноармейская улица, дом 4А.