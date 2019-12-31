Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге

По его словам, то, что злоумышленника удалось быстро ликвидировать, стало возможным благодаря тому, что в штате разрешено носить оружие.

Президент России впервые за шесть лет поздравил лидера Украины с Новым годом. Главы государства также обсудили развитие российско-украинских отношений в 2020-м.

В декабре сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА "Россия сегодня".