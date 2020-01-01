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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре

Мирзиёев и Эрдоган провели телефонный разговор накануне Нового года

ADEM ALTAN / AFP
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200101/13148182/Mirziev-i-Erdogan-proveli-telefonnyy-razgovor-nakanune-Novogo-goda.html

Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом и отметили, что 2019 год стал знаковым.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Накануне Нового года, 31 декабря, состоялся телефонный разговор президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает МИД.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом и отметили, что 2019 год стал знаковым в плане укрепления отношений дружбы и стратегического партнерства двух стран", - говорится в сообщении.

Подчеркнуто историческое значение вступления Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве полноправного члена. Заметно активизировались контакты на различных уровнях, динамично развивается взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализуются совместные перспективные проекты, расширяются научно-технический и культурно-гуманитарный обмены.

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В ходе беседы президенты подчеркнули важность предстоящих встреч на высшем уровне и взаимных визитов в плане дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства в сфере политики, экономики, транспортных коммуникаций, туризма, образования, здравоохранения и в других направлениях. Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Теги:
политика, Политик, Турция, Турция, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Реджеп Тайип Эрдоган



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