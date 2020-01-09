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Здание МИД Узбекистана

В Узбекистане выразили озабоченность событиями на Ближнем Востоке

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200109/13175590/V-Uzbekistane-vyrazili-ozabochennost-sobytiyami-na-Blizhnem-Vostoke.html

В МИД отмечают, что дальнейшее обострение военно-политической обстановки может привести к многочисленным человеческим жертвам и масштабной гуманитарной катастрофе.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление, в котором выражается озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке.

"В Узбекистане с особой озабоченностью воспринимают происходящие события на Ближнем Востоке, непосредственно примыкающем к Центральной Азии", — говорится в сообщении.

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Также в МИД отмечают, что дальнейшее обострение военно-политической обстановки может привести к многочисленным человеческим жертвам и масштабной гуманитарной катастрофе, разрушить жизненно важные экономические связи и коммуникации и нанести непоправимый ущерб региональной и глобальной безопасности.

"Узбекская сторона выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает вовлеченные в противостояние стороны к принятию политико-дипломатических мер для снижения напряженности и нормализации ситуации в регионе", - добавили в МИД.

Напомним, вчера, 8 января, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского лайнера Boеing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. На борту воздушного судна находились 179 человек, все они погибли.

По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание двигателя. На месте крушения уже найдены черные ящики.

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Большинство пассажиров летевшего в Киев самолета — иранцы. Также среди них были граждане Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Теги:
Иран, Иран, Ближний Восток, ситуация, МИД Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан



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