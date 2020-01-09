К 2025 году Узбекистан полностью перейдет "на цифру" в сфере госуслуг

С учетом того, что 75 % населения пользуется интернетом на мобильных устройствах, отмечена важность запуска мобильной версии Единого портала интерактивных государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам повышения эффективности оказания государственных услуг, сообщает пресс-служба главы государства.

Для того чтобы принцип "одно окно" утвердился в полной мере, необходимо прежде всего перевести все государственные услуги в электронную форму и цифровизовать данные.

В настоящее время из 80 оказывающих государственные услуги ведомств лишь 27 интегрировали свои базы данных с Агентством государственных услуг, а в 53 организациях данные все еще не переведены в "цифру". К примеру, отсутствует электронная база данных для оказания государственных услуг в сферах здравоохранения, экологии, строительства, архива. Из-за отсутствия такого обмена данными в 2019 году услуги, связанные со строительством, снабжением газом, горячей и питьевой водой, оказывались с нарушением сроков.

В связи с этим поручено разработать адресную программу по созданию во всех ведомствах информационных систем и баз данных касательно госуслуг, поставлена цель увеличить число пользователей электронными госуслугами не менее в чем 5 раз до конца текущего года, а к 2025 году полностью перейти на электронное обслуживание.

С учетом того, что 75 % населения пользуется интернетом на мобильных устройствах, отмечена важность запуска мобильной версии Единого портала интерактивных государственных услуг. Поручено ускорить организацию более 50 филиалов центров государственных услуг для удобства жителей отдаленных населенных пунктов.

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Отмечена возможность оказывать гражданам целый комплекс услуг на основе одной заявки или предлагать гражданину необходимые услуги, не дожидаясь обращения.

К примеру, при рождении ребенка родителям будет гораздо удобнее получить одновременно несколько услуг – регистрация рождения, назначение пособия, прописка по месту жительства, постановка на учет в медицинском учреждении, на очередь в детский сад и другие.

На совещании поручено апробировать эту систему в Ташкенте и в дальнейшем поэтапно внедрить ее в других регионах.

Президент отметил, что требование электронной цифровой подписи, наличие которой является обязательным для доступа ко многим услугам, создает неудобство для граждан, особенно затрудняет деятельность предпринимателей.

Электронную цифровую подпись можно использовать только с компьютера. Чтобы зарегистрировать свое дело, предприниматель должен получить ключ ЭЦП в налоговом ведомстве, отдельный ключ в таможенном ведомстве, еще один банковский ключ для работы со счетом. Приходится посещать каждое ведомство по отдельности, а по прошествии определенного времени ключи подлежат обновлению. Все это требует дополнительных расходов.

Президент поручил Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций внедрить совместно с ответственными организациями альтернативные, безопасные и простые способы подтверждения личности при пользовании услугами, требующими электронную цифровую подпись.

Поставлена задача до 1 июля нынешнего года разработать единую для всех услуг ЭЦП.