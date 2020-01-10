Мирзиёев поручил усилить военно-патриотическое воспитание молодежи

В современных условиях противостояния в информационном пространстве, усиления борьбы за "умы и сердца" значительно возрастает роль и место военно-патриотического воспитания, - отметил глава республики.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Академии Вооруженных Сил под председательством президента Узбекистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами состоялось расширенное заседание Совета безопасности, посвященное вопросам дальнейшего развития и реформирования национальной армии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие члены Совета безопасности, руководящий состав Вооруженных Сил, министерств и ведомств, а также посредством видеоконференцсвязи – главы регионов, командования военных округов и воинских частей. Представлена информация о работе в сфере укрепления обороноспособности страны.

На заседании подведены итоги широкомасштабной работы по развитию Вооруженных Сил, дана критическая оценка деятельности министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах, задействованных в реализации задач развития и реформирования национальной армии.

Академия Вооруженных сил Узбекистана будет реформирована >>

Президент отметил, что на основе Стратегии действий развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, наряду с другими сферами жизнедеятельности страны, проведены масштабные преобразования и в области военного строительства, тем самым за столь короткий период времени удалось добиться конкретных результатов и выработать стратегическое видение облика наших Вооруженных Сил.

Особо подчеркнуто, что в современных условиях противостояния в информационном пространстве, усиления борьбы за "умы и сердца", особенно молодого поколения, значительно возрастает роль и место военно-патриотического воспитания.

Даны дополнительные поручения по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания населения, в первую очередь молодежи, вовлечению в процесс осуществляемых в стране реформ, реализации ее интеллектуального и творческого потенциала.

"Армия в материальном отношении может быть обеспечена всем самым современным и необходимым, однако слабая моральная составляющая, отсутствие боевого духа, преданности, чувства любви к Родине, ответственности за ее судьбу, безразличие могут привести к необратимым последствиям," - отметил глава государства.

Были рассмотрены и другие важные направления реформирования и развития Вооруженных Сил.

По итогам заседания президентом Республики Узбекистан, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами даны рекомендации и поставлены конкретные задачи перед должностными лицами по организации дальнейшей работы в области укрепления обороноспособности страны.

Отметим, что накануне совещания глава государства ознакомился с результатами работы по совершенствованию деятельности Академии Вооруженных сил и введенными в эксплуатацию новыми современными объектами образовательной инфраструктуры.

Представлены возможности комплекса динамических компьютерных тренажеров основных образцов военной техники, информация о рационализаторских и инновационных разработках курсантов академии.

Президент поздравил курсантов со знаменательным событием – 28-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины. Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в учебных и жилых помещениях, а также современных спортивных сооружениях.