Виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся" — Зеленский

Пассажирский лайнер Украины Boeing 737-800, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. В субботу иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани в ходе телефонного разговора достигли договоренности о том, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности.

"Мы договорились, что никто (из виновных — Прим. ред.) не отвертится", — заявил президент Украины в видеообращении к гражданам своей страны по итогам беседы с Роухани.

Зеленский отметил, что украинские эксперты выясняют обстоятельства случившегося совместно с представителями Ирана.

Глава государства также пообещал, что правительство страны окажет финансовую помощь семьям погибших и будет содействовать в получении компенсаций от иранской стороны, страховых компаний и авиакомпании.

Пассажирский лайнер Украины Boeing 737-800, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все, кто находился на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: воздушное судно пролетало рядом с военным объектом Ирана и было принято за вражеский.