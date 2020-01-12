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Президент Украины Владимир Зеленский

Виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся" — Зеленский

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Крушение самолета в Тегеране (14)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200112/13197784/Vinovniki-aviakatastrofy-v-Irane-ne-otvertyatsya--Zelenskiy.html

Пассажирский лайнер Украины Boeing 737-800, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. В субботу иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Роухани в ходе телефонного разговора достигли договоренности о том, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности.

Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Офис президента Украины
Украина опубликовала фотографии фрагментов сбитого самолета в Иране
"Мы договорились, что никто (из виновных — Прим. ред.) не отвертится", — заявил президент Украины в видеообращении к гражданам своей страны по итогам беседы с Роухани.

Зеленский отметил, что украинские эксперты выясняют обстоятельства случившегося совместно с представителями Ирана.

Глава государства также пообещал, что правительство страны окажет финансовую помощь семьям погибших и будет содействовать в получении компенсаций от иранской стороны, страховых компаний и авиакомпании.

Пассажирский лайнер Украины Boeing 737-800, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все, кто находился на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: воздушное судно пролетало рядом с военным объектом Ирана и было принято за вражеский.

Тема:
Крушение самолета в Тегеране (14)
Теги:
Крушение, крушение самолета, Самолет, Иран, Владимир Зеленский, Украина



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