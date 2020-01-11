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Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Общество красного полумесяца Ирана
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Тема:
Крушение самолета в Тегеране (11)
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Sputnik Узбекистан
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Президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД страны Джавад Зариф выразили свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом заявил генеральный штаб вооруженных сил Ирана, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Крушение украинского самолета в аэропорту Тегерана попало на видео
Iranian State TV
Трагедия в небе над Ираном: крушение украинского самолета попало на видео

В генштабе добавили, что Boeing был по ошибке принят за вражеский самолет, поскольку пролетал рядом с важным военным объектом.
В заявлении отметили, что это произошло "в условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в своем Twitter, что к трагедии привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". Он выразил свои соболезнования и извинения семьям погибших.

Позднее слова сожаления также выразил президент Ирана Хасан Рухани. Он распорядился принять меры для компенсации за сбитый самолет и разработать меры по устранению недостатков системы ПВО Ирана.

О том, что Иран мог "непреднамеренно" сбить украинский лайнер, ранее заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, эту информацию он получил от канадской разведки, а также от разведок союзников.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
© AFP 2018 / SERGEI SUPINSKY
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С такой же версией выступил и СНБО Украины, который заявил о том, что Boeing-737 "Международных украинских авиалиний" мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой. В качестве других причин назывались техническая неисправность самолета и теракт на борту.

Напомним, выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Тема:
Крушение самолета в Тегеране (11)

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Теги:
крушение самолета, Иран



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