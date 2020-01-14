МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке госпереворота

Тбилиси 20 июня прошлого года захлестнули протесты: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате пострадали 240 человек, более 300 участников акции были задержаны.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. События, произошедшие в Грузии в июне 2019 года, происходили под непосредственным руководством Михаила Саакашвили, считают в Министерстве внутренних дел страны. Об этом сообщается на Telegram-канале Sputnik Грузия. К такому выводу сотрудники правоохранительных органов пришли, проанализировав высказывания политика в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Саакашвили заявил, что 20 июня 2019 года во время беспорядков в Тбилиси "власти Грузии висели на волоске" и "режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен".

В МВД Грузии считают: такие слова дают основание предполагать, что он приложил руку к событиям той ночи, которые расследуются по сей день.

"Данное заявление представляет собой достаточное основание для предположения, что 20 июня 2019 года с непосредственным участием Михаила Саакашвили и под его руководством была осуществлена явная попытка свержения государственной власти насильственным путем", — цитирует сообщение МВД Первый канал.

В ведомстве утверждают, что будут проведены необходимые следственные действия касательно данного заявления экс-президента.

Напомним, Тбилиси 20 июня 2019 года захлестнули протесты: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились представители РФ. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Более 300 участников акции были задержаны.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2007 гг., а также в 2008-2013 годах. Затем он покинул страну, где в отношении него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили. По его словам, тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже тот подал жалобу в связи с этим в украинский суд, однако она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале прошлого года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017-го незаконно попал на Украину. Пограничная служба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Владимир Зеленский, который занял пост президента Украины по итогам выборов весной 2019-го, вернул Саакашвили гражданство.