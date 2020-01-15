Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра

В среду премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Решение было озвучено после оглашения послания главы государства Федеральному собранию.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", — сказали в пресс-службе.

© Sputnik / Алексей Никольский Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин — кандидат на должность премьер-министра страны

В среду премьер Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Решение было озвучено после оглашения послания главы государства Федеральному собранию.

Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и поручил им исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "Системы автоматизированного проектирования", в 1992 году — аспирантуру этого института. Мишустин — доктор экономических наук.

Занимает пост руководителя Федеральной налоговой службы России с 6 апреля 2010 года.