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Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200115/13228052/Putin-predlozhil-kandidaturu-na-post-premer-ministra.html

В среду премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Решение было озвучено после оглашения послания главы государства Федеральному собранию. 

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", — сказали в пресс-службе.

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин — кандидат на должность премьер-министра страны
© Sputnik / Алексей Никольский
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин — кандидат на должность премьер-министра страны

В среду премьер Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Решение было озвучено после оглашения послания главы государства Федеральному собранию. 

Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и поручил им исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "Системы автоматизированного проектирования", в 1992 году — аспирантуру этого института. Мишустин — доктор экономических наук.

Занимает пост руководителя Федеральной налоговой службы России с 6 апреля 2010 года.

Теги:
Михаил Мишустин, Правительство РФ, политика, Владимир Путин



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