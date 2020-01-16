Атомная энергетика и визит Мирзиёева в РФ: переговоры Лаврова в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Ташкенте переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
По его словам, флагманом взаимодействия двух государств является атомная энергетика и уже есть специальные договоренности, которые находятся на контроле.
"Сейчас ведется подготовка к предстоящему в феврале визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию", - сказал он.
Лавров заявил, что перед визитом предстоит провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая рассмотрит проекты документов, готовившихся к подписанию на высшем уровне.
Также в ходе переговоров он намерен сверить часы по международной проблематике, ситуации в Центральной Азии, проблемам Афганистана, Ближнего Востока, севера Африки и сотрудничества в международных организациях.
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В свою очередь Камилов сказал, что в 2019 году президенты РФ и Узбекистана встретились восемь раз, что "говорит о высоком уровне отношений" двух стран.
Напомним, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан.
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В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова российского министра встретили первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие высокопоставленные лица.