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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) во время подписания документов по окончании переговоров с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым в Ташкенте.

Атомная энергетика и визит Мирзиёева в РФ: переговоры Лаврова в Ташкенте

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik Узбекистан
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По словам Лаврова, сейчас ведется подготовка к предстоящему в феврале визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Ташкенте переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

По его словам, флагманом взаимодействия двух государств является атомная энергетика и уже есть специальные договоренности, которые находятся на контроле.

"Сейчас ведется подготовка к предстоящему в феврале визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию", - сказал он.

Лавров заявил, что перед визитом предстоит провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая рассмотрит проекты документов, готовившихся к подписанию на высшем уровне.

Также в ходе переговоров он намерен сверить часы по международной проблематике, ситуации в Центральной Азии, проблемам Афганистана, Ближнего Востока, севера Африки и сотрудничества в международных организациях.

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В свою очередь Камилов сказал, что в 2019 году президенты РФ и Узбекистана встретились восемь раз, что "говорит о высоком уровне отношений" двух стран.

Напомним, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан. 

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В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова российского министра встретили первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие высокопоставленные лица.

Теги:
официальный визит, визит, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Сергей Лавров



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