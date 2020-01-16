Чем Сергея Лаврова накормили в Ташкенте?

В Сеть попала фотография стола, который накрыли для исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан становится все интереснее и...вкуснее. Его не только торжественно встретили, но и накормили вкуснейшим лагманом, о чем сообщает Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане.

"А вы знали, что одним из любимых блюд Сергея Викторовича является узбекский лагман?", - говорится в сообщении.

Также к этой заметке была прикреплена фотография, на которой показан стол, накрытый для Сергея Лаврова.

На данный момент, Лавров проводит в Ташкенте переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

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По его словам, флагманом взаимодействия двух государств является атомная энергетика и уже есть специальные договоренности, которые находятся на контроле. Также он упомянул о том, что ведется подготовка к предстоящему в феврале визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

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Напомним, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан.