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Чем Сергея Лаврова накормили в Ташкенте?

Чем Сергея Лаврова накормили в Ташкенте

Консульский отдел Посольства РФ в Узбекистане
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200116/13230113/Chem-Sergeya-Lavrova-nakormili-v-Tashkente.html

В Сеть попала фотография стола, который накрыли для исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан становится все интереснее и...вкуснее. Его не только торжественно встретили, но и накормили вкуснейшим лагманом, о чем сообщает Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане.

"А вы знали, что одним из любимых блюд Сергея Викторовича является узбекский лагман?", - говорится в сообщении.

Также к этой заметке была прикреплена фотография, на которой показан стол, накрытый для Сергея Лаврова.

На данный момент, Лавров проводит в Ташкенте переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Атомная энергетика и визит Мирзиёева в РФ: переговоры Лаврова в Ташкенте >>

По его словам, флагманом взаимодействия двух государств является атомная энергетика и уже есть специальные договоренности, которые находятся на контроле. Также он упомянул о том, что ведется подготовка к предстоящему в феврале визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Узбекистан >>

Напомним, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Узбекистан. 

Теги:
политика, Политик, еда, лагман, фотография, фото, Ташкент, Ташкент, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Сергей Лавров



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