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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Чеченский депутат рассказал о здоровье Кадырова

Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200116/13230607/Chechenskiy-deputat-rasskazal-o-zdorove-Kadyrova.html

Ранее глава Чечни объявил о своей "временной нетрудоспособности" и передал полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял больничный из-за "мелких проблем" со здоровьем, сообщил депутат Государственной думы РФ от региона Шамсаил Саралиев.

"Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост", — написал Саралиев в Telegram.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Sputnik / Саид Царнаев
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Он отметил, что это вынужденная и временная мера, которая полностью укладывается в законодательные нормы страны.

"Есть механизм, когда при болезни оформляется специальный документ, по которому председателю правительства переходит право возглавить регион на тот период, пока он находится на лечении в больнице или дома", — рассказал депутат.

По его словам, ситуация в Чечне, как и прежде, находится под контролем Кадырова.

"Он следит за ситуацией в регионе, активно комментирует весь политический процесс и продолжает принимать управленческие решения. Ситуация в регионе штатная", — отметил Саралиев.

Ранее сообщалось, что Кадыров назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности.

После прохождения курса лечения политик вернется к исполнению обязанностей в полном объеме.

Теги:
здоровье, политика, Чеченская республика, Рамзан Кадыров



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