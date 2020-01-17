Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

В прошлом году банк одобрил новые перспективные проекты на сумму до 1 миллиарда долларов. Успешно проведены аукцион по строительству солнечной электростанции в Навоийской области, а также презентация "Страновой платформы" в Вашингтоне.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Президент Узбекистана принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом Сирилом Мюллером, сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня портфель реализованных и текущих проектов Всемирного банка в Узбекистане достигает 5,5 миллиарда долларов.

В прошлом году банк одобрил новые перспективные проекты на сумму до 1 миллиарда долларов. Успешно проведены аукцион по строительству солнечной электростанции в Навоийской области, а также презентация "Страновой платформы" в Вашингтоне.

Глава государства особо отметил, что все эти достижения являются результатом тесного взаимодействия, открытого и конструктивного диалога между Узбекистаном и Всемирным банком.

В свою очередь Сирил Мюллер передал искренние приветствия президента Группы Всемирного банка Дэвида Мэлпасса и возобновил заверения банка о полной поддержке осуществляемой в Узбекистане программы реформ.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы и перспективные направления двустороннего сотрудничества.

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Особое внимание уделено вопросам расширения содействия в продвижении реформ в ключевых сферах, включая сельское хозяйство, энергетику, нефтегазовую отрасль, транспортный сектор и другие направления, а также в реализации совместных проектов в области борьбы с бедностью.

Достигнута договоренность о разработке новой долгосрочной Стратегии партнерства Узбекистана и Всемирного банка.