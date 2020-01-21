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В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Правительство Узбекистана сложило полномочия

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200121/13267572/Pravitelstvo-Uzbekistana-slozhilo-polnomochiya.html

Кандидатура премьер-министра будет рассмотрена и утверждена 21 января на совместном заседании нижней и верхней палат парламента.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Кабинет министров Узбекистана направил вновь избранному Олий Мажлису обращение о сложении полномочий, сообщает УзА.

Обращение, подписанное премьер-министром Абдуллой Ариповым, было зачитано в понедельник сначала перед вновь избранной Законодательной палатой, затем — перед новыми членами Сената.

Обе палаты приняли отставку правительства.

Кандидатура премьер-министра будет рассмотрена и утверждена 21 января на совместном заседании нижней и верхней палат парламента.

Напомним, члены верхней палаты избрали председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву. 

Председателем Сената Олий Мажлиса избрана Танзила Нарбаева >>

Вчера, 20 января, прошло заседание с участием президента страны Шавката Мирзиёева. 

Были образованы комитеты по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, бюджета и экономических реформ, борьбе с коррупцией и по судебно-правовым вопросам.

Также сформированы комитеты по вопросам обороны и безопасности, науки, образования и здравоохранения, культуры и спорта, экологии. 

Мирзиёев — депутатам нижней палаты: вы избраны в исторически важное время >>

Кроме того, была образована Комиссия по регламенту и этике и комитеты по вопросам женщин и гендерного равенства, по вопросам молодежи, по аграрным, водохозяйственным вопросам.

Теги:
политика, Сенат Олий Мажлиса, Олий Мажлис, Олий Мажлис, Правительство Узбекистана, правительство, Узбекистан, Узбекистан



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