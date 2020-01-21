Правительство Узбекистана сложило полномочия

Кандидатура премьер-министра будет рассмотрена и утверждена 21 января на совместном заседании нижней и верхней палат парламента.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Кабинет министров Узбекистана направил вновь избранному Олий Мажлису обращение о сложении полномочий, сообщает УзА.

Обращение, подписанное премьер-министром Абдуллой Ариповым, было зачитано в понедельник сначала перед вновь избранной Законодательной палатой, затем — перед новыми членами Сената.

Обе палаты приняли отставку правительства.

Кандидатура премьер-министра будет рассмотрена и утверждена 21 января на совместном заседании нижней и верхней палат парламента.

Напомним, члены верхней палаты избрали председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву.

Председателем Сената Олий Мажлиса избрана Танзила Нарбаева >>

Вчера, 20 января, прошло заседание с участием президента страны Шавката Мирзиёева.

Были образованы комитеты по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, бюджета и экономических реформ, борьбе с коррупцией и по судебно-правовым вопросам.

Также сформированы комитеты по вопросам обороны и безопасности, науки, образования и здравоохранения, культуры и спорта, экологии.

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Кроме того, была образована Комиссия по регламенту и этике и комитеты по вопросам женщин и гендерного равенства, по вопросам молодежи, по аграрным, водохозяйственным вопросам.