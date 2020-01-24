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Обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису

Мирзиёев: "Если не ускорим темпы цифровизации - непростительно отстанем"

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200124/13291554/Mirziev-Esli-ne-uskorim-tempy-tsifrovizatsii---neprostitelno-otstanem.html

Появятся должности заместителя премьер-министра по вопросам информационных технологий, заместили руководителей министерств и ведомств и хокимов в данном направлении.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В своем обращении к парламенту Шавкат Мирзиёев поручил в течение двух месяцев завершить разработку программу "Цифровой Узбекистан-2030", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Появятся должности заместителя премьер-министра по вопросам информационных технологий, заместили руководителей министерств и ведомств и хокимов в данном направлении.

Впервые обращение проводится в начале года, а не в конце, как было раньше.

Местом проведения мероприятия выбран не Дворец форумов, а Конгресс-холл в Tashkent City, строительство которого завершено в 2019 году.

 




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