Что услышала Россия в послании Мирзиёева Олий Мажлису и чем готова помочь

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся круглый стол, в ходе которого российские эксперты, политологи и представители различных ведомств и организаций поделились своими впечатлениями от программной речи Шавката Мирзиёева, а также рассмотрели те аспекты сотрудничества, которые касаются двусторонних отношений.
Все выступающие сошлись во мнении, что очередное послание узбекского лидера к парламенту и правительству открывает совершенно новую страницу в истории республики, а также в региональных и международных связах Ташкента.
Трансграничная "пятилетка"
Основные тезисы и акценты почти трехчасового обращения Шавката Мирзиёева очень точно и лаконично сформулировал первый вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов. Парламентарий обратил внимание на несколько моментов, отличающих это послание от предыдущих подобных выступлений президента.
"Во-первых, стоит отметить особый масштаб этого послания, ведь оно только формально адресовано палатам Олий Мажлиса. На самом деле его заслушали и члены правительства республики, и представители дипломатических миссий, и тысячи региональных избранников. Обращение транслировалось во всех посольствах и консульствах за рубежом, был прямой эфир на нескольких телеканалах и в социальных сетях. В этом контексте обращение Шавката Мирзиёева было не только к своей стране, но, по сути, и к миру в целом", — подчеркнул Саидов.
Первый заместитель председателя Законодательной палаты парламента добавил, что в отличие от предыдущих обращений президент не только подвел итоги 2019 года и наметил планы на нынешний, но и сформулировал повестку на ближайшее пятилетие.
Третьей важной темой послания стало образование. Так, наступивший 2020-й объявлен в стране Годом науки, просвещения и цифровой экономики.
Не забыл президент о важности мониторинга тех реформ, которые реализуются или будут воплощаться в жизнь.
Пятым пунктом программной речи узбекского лидера вице-спикер нижней палаты парламента назвал международную политику. Значительное место в ней, безусловно, отводится отношениям с Российской Федерацией, которые всегда носили особый статус, а в последние годы вышли на стратегический уровень.
"Об этом свидетельствуют и многочисленные контакты между странами и нашими регионами, которые получили возможность взаимодействовать напрямую. О доверительном характере личных отношений Владимира Путина и Шавката Мирзиёева можно судить даже по такому факту, что во время неформальной встречи в Санкт-Петербурге в конце прошлого года президент Узбекистана прилетел в Россию прямиком из Токио. Это о многом говорит", — подчеркнул Акмаль Саидов.
Особое место в двусторонней повестке занимают мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Узбекистан наметил несколько масштабных событий по этому случаю. В Ташкенте готовятся к открытию Парк Победы и Музей толерантности, а также традиционные торжества в честь ветеранов и тружеников тыла.
Ключевым событием этого года станет визит Шавката Мирзиёева в Россию, подготовка к которому идет полным ходом, заключил парламентарий.
Счастье людей и президентское созвучие
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в свою очередь подчеркнула необычайное созвучие посланий двух президентов, которые были оглашены с разницей всего в десять дней.
"И российский лидер Владимир Путин, и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своих обращениях, помимо цифр и статистических показателей, обратили внимание на повышение уровня жизни людей. Ведь реформы ради реформ бессмысленны, главное - чтобы был счастлив народ", — отметила Москалькова.
"Я хотела бы предложить нашим узбекским коллегам, к примеру, провести совместный прием граждан, чтобы выслушать их вопросы, обсудить сложности или предложения, рассказать о тех правах, которыми они обладают, и оказать им всестороннюю помощь. Думаю, мы с руководителем консульского отдела при посольстве республики этот вопрос еще проработаем и такой прием проведем", — пообещала омбудсмен.
Она добавила, что, помимо общих усилий соответствующих структур, а также совершенствования законодательства, необходимо повышать правовую грамотность самих граждан, прибывающих в Россию на заработки. Только комплексный подход позволит избежать большинства проблем.
Региональные связи и неизбежная интеграция
В послании президента Узбекистана значительное внимание было уделено экономическим преобразованиям. Повысить благосостояние населения невозможно без развитого производства и диверсификации торговли. Одним из ключевых партнеров в этом направлении выступает РФ.
"Россия рассматривает Узбекистан в качестве одного из ведущих торговых партнеров. Республика сегодня занимает четвертое место среди государств СНГ по объемам товарооборота. Экспорт российской продукции вырос примерно на 15%, а импорт из Узбекистана в РФ – на 9,9,%. Есть регионы-лидеры по объемам торговли и деловых контактов, например, Москва, Московская и Челябинская области, Татарстан и другие, так что эту работу мы продолжим и в будущем", — заметил Демидов.
"Демографическая и экономическая ситуации в республике таковы, что при регулярном приросте населения в среднем на 680 тысяч в год неизбежно сохраняется острый дефицит рабочих мест. При создаваемых в стране ежегодно лишь 250 тысячах мест невозможно обеспечить постоянной работой значительную часть населения. Выход из этой ситуации видится только в частичном экспорте рабочей силы в другие страны региона. Интеграция в ЕАЭС, к примеру, позволила бы решить не только вопрос с трудовыми ресурсами, но и с организацией производств совместно с государствами-членами Евразийского союза", — отметил эксперт.
Человеческий капитал как залог процветания
Говорили участники круглого стола не только о денежном капитале, безусловно, важном для развития страны, но и о человеческом. Директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова предложила сразу несколько инициатив по укреплению связей в сфере образования.
"Как известно, от развития человеческого капитала зависит во многом и общее процветание страны. Не случайно в речи Шавката Мирзиёева этой теме было уделено особое внимание, а весь 2020 год пройдет под знаком просвещения и науки. На наш взгляд, было бы полезным развивать такую форму общения, как форум ректоров. Первое подобное мероприятие с участием руководителей десятков вузов двух стран успешно прошло в Ташкенте в ноябре 2018 года. Думаю, подобные встречи придали бы импульс гуманитарным связям наших государств", — отметила Чижова.
Кроме того, руководитель Информационного центра МГУ призвала доработать и принять полноценное соглашение о двойных дипломах, что позволило бы тысячам молодых специалистов получить качественное образование и устроиться на работу по своему профилю.
Чижова также уверена: для научного сообщества обеих стран были бы полезны научные контакты и экспертные встречи, в ходе которых интеллектуальная элита двух государств могла бы обмениваться опытом по ключевым вопросам дальнейшего сотрудничества.