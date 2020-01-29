Что услышала Россия в послании Мирзиёева Олий Мажлису и чем готова помочь

Президент Узбекистана 25 января обратился к парламенту страны, членам правительства, дипломатам и региональным депутатам с посланием. В речи главы государства были затронуты не только вопросы внутренней повестки, но и международные темы.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся круглый стол, в ходе которого российские эксперты, политологи и представители различных ведомств и организаций поделились своими впечатлениями от программной речи Шавката Мирзиёева, а также рассмотрели те аспекты сотрудничества, которые касаются двусторонних отношений.

Все выступающие сошлись во мнении, что очередное послание узбекского лидера к парламенту и правительству открывает совершенно новую страницу в истории республики, а также в региональных и международных связах Ташкента.

Трансграничная "пятилетка"

Основные тезисы и акценты почти трехчасового обращения Шавката Мирзиёева очень точно и лаконично сформулировал первый вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов. Парламентарий обратил внимание на несколько моментов, отличающих это послание от предыдущих подобных выступлений президента.

"Во-первых, стоит отметить особый масштаб этого послания, ведь оно только формально адресовано палатам Олий Мажлиса. На самом деле его заслушали и члены правительства республики, и представители дипломатических миссий, и тысячи региональных избранников. Обращение транслировалось во всех посольствах и консульствах за рубежом, был прямой эфир на нескольких телеканалах и в социальных сетях. В этом контексте обращение Шавката Мирзиёева было не только к своей стране, но, по сути, и к миру в целом", — подчеркнул Саидов.

Первый заместитель председателя Законодательной палаты парламента добавил, что в отличие от предыдущих обращений президент не только подвел итоги 2019 года и наметил планы на нынешний, но и сформулировал повестку на ближайшее пятилетие.

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ Первый заместитель председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов

Саидов выделил пять основных направлений, на которых глава государства заострил свое внимание в речи. Первое касалось законодательных преобразований. Президент поручил подготовить около 20 новых нормативных актов и шесть кодексов, причем Экологический – составить с нуля, остальные пять – переработать с учетом требований времени, так как прежние редакции были приняты четверть века назад.

Второй аспект – институциональные преобразования, включающие создание в Узбекистане Общественной палаты, антикоррупционного комитета и института детского омбудсмена. В этой сфере, отметил Акмаль Саидов, республика обратит особое внимание на успешный российский опыт.

Третьей важной темой послания стало образование. Так, наступивший 2020-й объявлен в стране Годом науки, просвещения и цифровой экономики.

Не забыл президент о важности мониторинга тех реформ, которые реализуются или будут воплощаться в жизнь.

Пятым пунктом программной речи узбекского лидера вице-спикер нижней палаты парламента назвал международную политику. Значительное место в ней, безусловно, отводится отношениям с Российской Федерацией, которые всегда носили особый статус, а в последние годы вышли на стратегический уровень.

"Об этом свидетельствуют и многочисленные контакты между странами и нашими регионами, которые получили возможность взаимодействовать напрямую. О доверительном характере личных отношений Владимира Путина и Шавката Мирзиёева можно судить даже по такому факту, что во время неформальной встречи в Санкт-Петербурге в конце прошлого года президент Узбекистана прилетел в Россию прямиком из Токио. Это о многом говорит", — подчеркнул Акмаль Саидов.

Он добавил, что, помимо мощного экономического фундамента российско-узбекских отношений, важную роль играет гуманитарная составляющая. Так, сейчас в республике действуют уже десять филиалов российских вузов, в том числе единственные за рубежом представительства МИФИ и МГИМО. В 2020-м планируется открыть еще четыре учебных заведения.

Особое место в двусторонней повестке занимают мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Узбекистан наметил несколько масштабных событий по этому случаю. В Ташкенте готовятся к открытию Парк Победы и Музей толерантности, а также традиционные торжества в честь ветеранов и тружеников тыла.

Ключевым событием этого года станет визит Шавката Мирзиёева в Россию, подготовка к которому идет полным ходом, заключил парламентарий.

Счастье людей и президентское созвучие

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в свою очередь подчеркнула необычайное созвучие посланий двух президентов, которые были оглашены с разницей всего в десять дней.

"И российский лидер Владимир Путин, и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своих обращениях, помимо цифр и статистических показателей, обратили внимание на повышение уровня жизни людей. Ведь реформы ради реформ бессмысленны, главное - чтобы был счастлив народ", — отметила Москалькова.

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

"Я хотела бы предложить нашим узбекским коллегам, к примеру, провести совместный прием граждан, чтобы выслушать их вопросы, обсудить сложности или предложения, рассказать о тех правах, которыми они обладают, и оказать им всестороннюю помощь. Думаю, мы с руководителем консульского отдела при посольстве республики этот вопрос еще проработаем и такой прием проведем", — пообещала омбудсмен.

В то же время правозащитница упомянула множество существующих проблем, в том числе на пробелы в законодательстве, из-за которых зачастую страдают граждане двух государств. Так, отметила омбудсмен, ей часто приходится рассматривать обращения мигрантов из Узбекистана, по разным причинам оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Для решения этих проблем она предлагает объединить усилия соответствующих структур двух стран.

Она добавила, что, помимо общих усилий соответствующих структур, а также совершенствования законодательства, необходимо повышать правовую грамотность самих граждан, прибывающих в Россию на заработки. Только комплексный подход позволит избежать большинства проблем.

Региональные связи и неизбежная интеграция

В послании президента Узбекистана значительное внимание было уделено экономическим преобразованиям. Повысить благосостояние населения невозможно без развитого производства и диверсификации торговли. Одним из ключевых партнеров в этом направлении выступает РФ.

По словам замдиректора Департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями Андрея Демидова, Россия и Узбекистан вышли на совершенно иной уровень сотрудничества между регионам. Основа этому была заложена еще во время первого визита Шавката Мирзиёева в Москву в апреле 2017 года. Логическим продолжением стал первый межрегиональный форум, состоявшийся в Ташкенте осенью 2018-го. За минувший год прошли десятки визитов и встреч между представителями узбекских и российских субъектов, количество совместных предприятий продолжает расти, есть договоренности об открытии новых производств и создании более 20 торговых домов.

"Россия рассматривает Узбекистан в качестве одного из ведущих торговых партнеров. Республика сегодня занимает четвертое место среди государств СНГ по объемам товарооборота. Экспорт российской продукции вырос примерно на 15%, а импорт из Узбекистана в РФ – на 9,9,%. Есть регионы-лидеры по объемам торговли и деловых контактов, например, Москва, Московская и Челябинская области, Татарстан и другие, так что эту работу мы продолжим и в будущем", — заметил Демидов.

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ Глава Евразийской аналитической группы Никита Мендкович

"Демографическая и экономическая ситуации в республике таковы, что при регулярном приросте населения в среднем на 680 тысяч в год неизбежно сохраняется острый дефицит рабочих мест. При создаваемых в стране ежегодно лишь 250 тысячах мест невозможно обеспечить постоянной работой значительную часть населения. Выход из этой ситуации видится только в частичном экспорте рабочей силы в другие страны региона. Интеграция в ЕАЭС, к примеру, позволила бы решить не только вопрос с трудовыми ресурсами, но и с организацией производств совместно с государствами-членами Евразийского союза", — отметил эксперт.

Развивая тему торговли и производства, глава Евразийской аналитической группы Никита Мендкович подчеркнул, что, помимо эффективных двусторонних экономических связей, Ташкенту стоит в перспективе задуматься об интеграции в более крупные региональные проекты.

Человеческий капитал как залог процветания

По его мнению, первым шагом к такому тесному взаимодействию может стать подписание соглашения о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС. Полноценное же участие, полагает Мендкович, было бы возможным в ближайшие несколько лет.

Говорили участники круглого стола не только о денежном капитале, безусловно, важном для развития страны, но и о человеческом. Директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова предложила сразу несколько инициатив по укреплению связей в сфере образования.

"Как известно, от развития человеческого капитала зависит во многом и общее процветание страны. Не случайно в речи Шавката Мирзиёева этой теме было уделено особое внимание, а весь 2020 год пройдет под знаком просвещения и науки. На наш взгляд, было бы полезным развивать такую форму общения, как форум ректоров. Первое подобное мероприятие с участием руководителей десятков вузов двух стран успешно прошло в Ташкенте в ноябре 2018 года. Думаю, подобные встречи придали бы импульс гуманитарным связям наших государств", — отметила Чижова.

Кроме того, руководитель Информационного центра МГУ призвала доработать и принять полноценное соглашение о двойных дипломах, что позволило бы тысячам молодых специалистов получить качественное образование и устроиться на работу по своему профилю.

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ Директор Информационного центра МГУ Дарья Чижова

Чижова также уверена: для научного сообщества обеих стран были бы полезны научные контакты и экспертные встречи, в ходе которых интеллектуальная элита двух государств могла бы обмениваться опытом по ключевым вопросам дальнейшего сотрудничества.

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов

Подводя итоги дискуссии, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов поблагодарил экспертов и спикеров за высказанные идеи и замечания, заметив со своей стороны, что наступивший год обещает быть насыщенным на совместные мероприятия и события. Это не только постоянные политические контакты, в том числе на самом высоком уровне, не только конференции и саммиты в рамках председательства Узбекистана в СНГ, но и грядущий в мае юбилей общей Победы.