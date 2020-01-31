Премьеры стран ЕАЭС собрались в Алматы: какие темы они обсудят

В пятницу в южной столице Казахстана проходит форум "Цифровое будущее глобальной экономики". После него, в 14.00, состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Алматы 31 января пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, традиционно — в узком и расширенном форматах. В нем примут участие премьер-министры России, Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана: Михаил Мишустин, Аскар Мамин, Никол Пашинян, Сергей Румас, Мухаммедкалый Абылгазиев, пишет Sputnik Казахстан.

Заседание в узком формате начнется в 14.00 по местному времени, а сейчас главы правительств Казахстана, России и Беларуси, вице-премьеры Армении и Кыргызстана участвуют в форуме "Цифровое будущее глобальной экономики". В этом году его центральная тема — пути построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта.

Для Михаила Мишустина визит в Казахстан — первая заграничная поездка в новой должности.

"Символично, что первый визит в качестве председателя правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения", — сказал Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Главу российского Кабмина цитирует РИА Новости.

Ожидается, что на заседании в Алматы премьеры обсудят 12 вопросов. Главное направление дискуссий — функционирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и совершенствование его нормативно-правовой базы.

"Главы правительств рассмотрят ряд вопросов совершенствования механизмов ЕАЭС по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и опыта других интеграционных объединений, а также предложения государств-членов по корректировке соответствующей нормативно-правовой базы", — рассказал в преддверии визита замглавы аппарата правительства России Эльмир Тагиров.

По его словам, для повышения эффективности единого рынка товаров ЕАЭС планируется "обсудить процесс интеграции национальных информационных систем прослеживаемости и информационных систем в сфере фитосанитарного и ветеринарного контроля", а кроме того — отдельные аспекты функционирования национального режима в сфере госзакупок.

Также в рамках заседания премьер-министры предполагают обсудить процесс работы над проектом соглашения о введении наднационального регулирования во взаимной торговле алкогольной продукцией и утвердить план мероприятий по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. По словам Эльмира Тагирова, этот план "призван способствовать улучшению координации между участниками транспортно-логистического рынка Союза".