Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы предстоящей демаркации границы

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Душанбе 28-31 января 2020 года состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Таджикистан в совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии. Об этом сообщает МИД республики.
Узбекистан и Таджикистан приступили к процессу демаркации границы >>
В ходе переговоров стороны обсудили организационные вопросы предстоящей демаркации совместной границы.
Достигнута договоренность о начале проведения полевых топографо-геодезических работ по уточнению прохождения линии узбекско-таджикской границы на местности.
Переговоры прошли конструктивной и дружественной атмосфере. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.