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Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы предстоящей демаркации границы

Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200131/13353444/Uzbekistan-i-Tadzhikistan-obsudili-voprosy-predstoyaschey-demarkatsii-granitsy.html

Достигнута договоренность о начале проведения полевых топографо-геодезических работ по уточнению прохождения линии узбекско-таджикской границы на местности.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Душанбе 28-31 января 2020 года состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Таджикистан в совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии. Об этом сообщает МИД республики.

Узбекистан и Таджикистан приступили к процессу демаркации границы >>

В ходе переговоров стороны обсудили организационные вопросы предстоящей демаркации совместной границы.

Достигнута договоренность о начале проведения полевых топографо-геодезических работ по уточнению прохождения линии узбекско-таджикской границы на местности.

Переговоры прошли конструктивной и дружественной атмосфере. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.

Теги:
МИД Узбекистана, Душанбе, госграница, демаркация, Таджикистан, Узбекистан



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