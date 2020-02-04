Наводить межнациональные мосты: генконсул Узбекистана о работе в Петербурге

Назначенный в канун Нового года Генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Алишер Бабаев активно изучает ситуацию в регионе.Он рассказал о предстоящих в 2020 году мероприятиях, а также о готовящихся новшествах в работе консульства.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik, Дмитрий Матвеев. С 29 декабря 2019 года Генеральным консулом Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге стал Алишер Бабаев. В интервью Sputnik дипломат поделился своими впечатлениями от Северной столицы России и рассказал о планах и задачах, стоящих перед диппредставительством.

— Алишер Мамажонович, расскажите о вашей дипломатической карьере?

— С 2001-го я работаю в Министерстве иностранных дел Узбекистана, преимущественно занимаясь правовыми вопросами. В последние годы перешел в консульско-правовой департамент МИД.

— Как давно вы в Петербурге? Какое у вас впечатление от города?

— Я прибыл в Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге 10 декабря 2019 года. Это очень символичная дата - Международный день прав человека.

Что касается города, то это одно из красивейших мест в мире, культурная столица России. Здесь много театров, музеев, дворцов. Не зря в Петербург круглый год приезжает много туристов. Мне комфортно жить и работать среди петербуржцев. Моя семья, которую я привез с собой, тоже рада.

— А к суровому местному климату уже привыкли? Трудно ли было вам, южанину, перестроиться?

— Эта зима очень теплая, поэтому холода не ощущаю. Говорят, в прошлом году здесь были крепкие морозы, посмотрим, как дальше. В любом случае, мне не привыкать: в родном Ташкенте бывало и -20 градусов. Радует, что в Петербурге много водоемов, поэтому воздух очень чистый, везде ощущаешь свежесть. В любом случае, на мой взгляд, важен не климат, а величие города. История Санкт-Петербурга с самого его образования и в период Второй мировой войны показывает стойкость жителей, их несломленный дух.

— Вас впечатлило здание консульства? Когда-то в этом особняке жили семьи графов, статских советников. Были готовы к тому, что дипмиссию разместят в исторической части города?

— Во-первых, хочется выразить особую благодарность администрации, правительству Санкт-Петербурга за то, что любезно предоставили нам такое красивое здание! Мы им дорожим и бережем, это действительно историческая ценность. В таком здании приятно работать.

— Какие проблемы в миграционной сфере вы выявили для себя лично, когда переехали в Санкт-Петербург?

— Проблем немало, главное - найти эффективные механизмы их решения. Так, некоторые наши соотечественники не в полной мере владеют русским языком, это затрудняет их нахождение в России, рабочий процесс, общение с местными жителями. Также трудовым мигрантам не хватает знаний нормативно-правовых актов РФ, что приводит к серьезным проблемам. В консульство часто обращаются граждане Узбекистана, которые попали в непредвиденные ситуации или не успели вовремя оформить нужные документы для легального пребывания в России. Эти проблемы надо решать системно, через соответствующие структуры двух государств. Работа ведется активная.

— Какие задачи стоят перед консульством на ближайшее время?

— Главная наша цель — защита прав и интересов Узбекистана и его граждан за рубежом. Кроме того, мы всячески содействуем развитию дружественных отношений между нашими странами, расширению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей.

Для выполнения этих задач необходимо наладить контакты во всех сферах. Недавно мы провели две важные встречи в рамках укрепления экономического партнерства с президентом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и с исполнительным директором областной Ленинградской торгово-промышленной палаты. Мы наводим мосты и в сфере образования. Недавно в Петербург приезжала официальная делегация во главе с заместителем министра высшего и среднего специального образования Узокбоем Бегимкуловым. Генконсульство также принимало участие в рабочей встрече с ректором Санкт-Петербургского горного университета.

В наш Северо-Западный федеральный округ входят 11 регионов РФ. В скором времени я планирую поездки в остальные 10 областей, чтобы познакомиться с людьми и оказать им консульско-правовую помощь. Это касается и студентов, и представителей бизнеса.

— Сколько сейчас сотрудников в консульстве и какие функции они выполняют? Ощущается ли дефицит кадров?

— В целом людей достаточно, чтобы выполнять задачи, стоящие перед консульством. В зале очного приема каждый день дежурят по 2-3 сотрудника, обладающие юридическими знаниями. Они работают с обращениями граждан. Чаще всего запросы по консульско-правовым вопросам, выдаче и обмену документов, истребованию справок, миграционному учету и другое.

— С какими вопросами обращаются чаще всего? Можете вспомнить необычные случаи, когда консульству пришлось вмешаться или помочь гражданину?

— В конце 2019 года значительная часть работы консульства была связана с организацией голосования на парламентских выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса. Мы организовали в здании дипмиссии участок. Помимо этого, в течение месяца до дня выборов выезжали на различные объекты и предприятия, где трудятся граждане Узбекистана, чтобы они смогли воспользоваться своим избирательным правом.

Регулярно сотрудники консульства посещают Центр содержания иностранных граждан в Красном Селе, где проводятся встречи с соотечественниками, оказываем им правовую помощь.

Недавно был такой случай: в консульство обратилась гражданка Узбекистана с грудным ребенком, которой было тяжело собрать документы для отъезда на родину. Мы предоставили ей машину, чтобы она объехала необходимые организации и учреждения для сбора документов. Конечно, стараемся помогать всем в рамках действующего законодательства.

— Расскажите о технических новшествах в работе консульства. Что еще планируется внедрить в будущем?

— Мы открыли возможность записи по электронной очереди на сайте Генерального консульства Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, чтобы люди, живущие далеко, могли заранее встать в очередь. Также мы планируем оборудовать и в самом здании консульства электронную очередь приема посетителей. Сейчас на стадии рассмотрения вопрос по внедрению интеллектуального автоответчика по примеру крупных сотовых компаний: допустим, если человек звонит насчет выдачи сертификатов и хочет получить информацию, он нажимает на телефоне соответствующие кнопки, и ему даются голосовые ответы.

— Как вы можете оценить ситуацию с межнациональными отношениями в РФ? Что нужно сделать для укрепления дружбы между народами?

— Между нашими странами всегда были дружеские отношения. В годы Великой Отечественной войны жители Ташкента приняли многих эвакуированных жителей России, в том числе 5 тысяч детей из блокадного Ленинграда. Сегодня дружественные связи продолжают укрепляться, отношения вышли на качественно новый уровень. Российская Федерация – ключевой торговый партнер Узбекистана, и мы заинтересованы в развитии прямых контактов между регионами двух стран. Также мы работаем над развитием культурно-гуманитарных связей, науки, образования, здравоохранения и туризма.

— Мы будем широко отмечать национальные праздники: Навруз, День независимости Узбекистана, Дни Узбекистана, Курбан-байрам. Мы хотим показывать узбекскую культуру жителям Петербурга, а значит, не обойдется без плова и других блюд национальной кухни.