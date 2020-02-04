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В Баку пройдет внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета

© Sputnik / Сергей Субботин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200204/13388181/V-Baku-proydet-vneocherednoe-zasedanie-glav-MID-stran-Tyurkskogo-soveta.html

Ожидается, что узбекская делегация во главе с Абдулазизом Камиловым проведет в столице Азербайджана двусторонние встречи с представителями других стран.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие во внеочередном заседании глав МИД стран Тюркского совета, которое пройдет в Баку 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Планируется, что узбекская делегация во главе с Камиловым проведет в столице Азербайджана двусторонние встречи с представителями других стран.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними. 

В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.

В мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе визита глава государства провел ряд двусторонних встреч, в том числе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Теги:
политика, Кыргызстан, Казахстан, Турция, Баку, Азербайджан, Узбекистан, Тюркский совет



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