Узбекистан - Венгрия: обсуждены совместные инвестпроекты

Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 45 процентов. Реализуются совместные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, фармацевтики и в других отраслях экономики. Расширяются обмены в области образования, культуры и туризма.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Венгрии во главе с министром иностранных дел и торговли Петером Сийярто, пребывающей в стране с рабочим визитом для проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Узбекистана с глубоким удовлетворением отметил динамичное развитие в последние годы узбекско-венгерских отношений традиционной дружбы и многопланового партнерства.

Налажены продуктивные контакты между нашими странами на различных уровнях. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 45 процентов. Реализуются совместные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, фармацевтики и в других отраслях экономики. Расширяются обмены в области образования, культуры и туризма.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 18 февраля встретился с делегацией Венгрии во главе с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сийярто

Петер Сийярто, искренне поблагодарив президента Узбекистана за теплый прием, передал наилучшие пожелания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия, в том числе в формате диалога с Европейским союзом.

"Узатом" изучает опыт Венгрии в строительстве АЭС по российским технологиям >>

Особое внимание уделено продвижению совместных инвестиционных проектов с внедрением передового опыта и современных технологий ведущих венгерских компаний, а также их финансированию.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития межрегиональных связей, реализации программ в банковском секторе, в сфере транспорта, подготовки высококвалифицированных специалистов.

Рассмотрен также график предстоящих встреч на высшем уровне.